https://sputnikarabic.ae/20221001/المغرب-القبض-على-شبكة-إجرامية-من-20-شخصا-تعمل-في-تنظيم-الهجرة-غير-الشرعية-1068484186.html

المغرب... القبض على شبكة إجرامية من 20 شخصا تعمل في تنظيم الهجرة غير الشرعية

المغرب... القبض على شبكة إجرامية من 20 شخصا تعمل في تنظيم الهجرة غير الشرعية

تمكنت الشرطة المغربية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تنشط في تنظيم الهجرة غير ‏الشرعية، وتضم 20 شخصا، من بينهم مدير وكالة.‏ 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T16:42+0000

2022-10-01T16:42+0000

2022-10-01T16:42+0000

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وذكر بيان لمديرية الأمن الوطني في المغرب أنه تم إلقاء القبض على العصابة، أمس الجمعة، للاشتباه في ارتباط أفرادها بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية، عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وتم إلقاء القبض على جميع المشتبه فيهم في عمليات متزامنة، بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.كما أسفرت عمليات القبض عن ضبط مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات.وعثرت الشرطة المغربية كذلك على قنينة غاز مسيل للدموع، وكمية من مخدر الشيرا، وإيصالات لتحويلات مالية، وجوازات سفر في اسم الغير، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، ومبالغ مالية مهمة بالعملات المحلية والأجنبية.وبحسب بيانات رسمية للمغرب، فقد نجحت المملكة خلال 2021 في إجهاض إجمالي 63.121 محاولة للهجرة غير الشرعية ونزوح غير نظامي، وتفكيك 256 شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين، فضلا عن إنقاذ 14.236 مهاجرا في عرض البحر، حسب ما جاء في إحصائيات رسمية.كما تم تنظيم 3500 عودة طوعية للأجانب في وضع غير قانوني بالمغرب إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك 2300 عودة طوعية بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب إحباط 49 محاولة تسلل إلى سبتة ومليلية، 47 منها بمليلية خلال السنة ذاتها.وفي حصيلة الفصل الأول من 2022 جرى إحباط 14.746 محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك 52 شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين، وإنقاذ 97 شخصا في عرض البحر.كما نظم المغرب 1080 عودة طوعية لفائدة مهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب نحو بلدانهم الأصلية، 600 منها بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة.

https://sputnikarabic.ae/20220918/المغرب-المساعدات-الأوروبية-لمحاربة-الهجرة-غير-النظامية-ليست-كافية-1067888166.html

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