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https://sputnikarabic.ae/20221001/باريس-سان-جيرمان-يحقق-فوزا-مثيرا-على-نيس-بهدفي-ميسي-ومبابي-فيديو-1068494474.html
باريس سان جيرمان يحقق فوزا مثيرا على نيس بهدفي ميسي ومبابي.. فيديو
باريس سان جيرمان يحقق فوزا مثيرا على نيس بهدفي ميسي ومبابي.. فيديو
حقق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا، اليوم السبت، على نظيره نيس في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T22:08+0000
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نادي باريس سان جيرمان
أخبار ميسي
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أحرز هدفي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، كيليان مبابي، في الدقيقتين 28 و83، بينما أحرز غايتان لابورد الهدف الوحيد لنيس بالدقيقة 47.بهذا الفوز استعاد باريس سان جيرمان الصدارة مجددا حيث يمتلك 25 نقطة، بينما تجمد رصيد نيس عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.
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نادي باريس سان جيرمان, أخبار ميسي
نادي باريس سان جيرمان, أخبار ميسي

باريس سان جيرمان يحقق فوزا مثيرا على نيس بهدفي ميسي ومبابي.. فيديو

22:08 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEباريس سان جيرمان فوزا مثيرا على نيس بهدفي ميسي ومبابي
باريس سان جيرمان فوزا مثيرا على نيس بهدفي ميسي ومبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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حقق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا، اليوم السبت، على نظيره نيس في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.
أحرز هدفي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، كيليان مبابي، في الدقيقتين 28 و83، بينما أحرز غايتان لابورد الهدف الوحيد لنيس بالدقيقة 47.
بهذا الفوز استعاد باريس سان جيرمان الصدارة مجددا حيث يمتلك 25 نقطة، بينما تجمد رصيد نيس عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.
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