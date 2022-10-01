https://sputnikarabic.ae/20221001/باريس-سان-جيرمان-يحقق-فوزا-مثيرا-على-نيس-بهدفي-ميسي-ومبابي-فيديو-1068494474.html
باريس سان جيرمان يحقق فوزا مثيرا على نيس بهدفي ميسي ومبابي.. فيديو
باريس سان جيرمان يحقق فوزا مثيرا على نيس بهدفي ميسي ومبابي.. فيديو
حقق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا، اليوم السبت، على نظيره نيس في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T22:08+0000
2022-10-01T22:08+0000
2022-10-01T22:08+0000
نادي باريس سان جيرمان
أخبار ميسي
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أحرز هدفي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، كيليان مبابي، في الدقيقتين 28 و83، بينما أحرز غايتان لابورد الهدف الوحيد لنيس بالدقيقة 47.بهذا الفوز استعاد باريس سان جيرمان الصدارة مجددا حيث يمتلك 25 نقطة، بينما تجمد رصيد نيس عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي باريس سان جيرمان, أخبار ميسي
نادي باريس سان جيرمان, أخبار ميسي
باريس سان جيرمان يحقق فوزا مثيرا على نيس بهدفي ميسي ومبابي.. فيديو
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حقق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا، اليوم السبت، على نظيره نيس في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.
أحرز هدفي باريس سان جيرمان
ليونيل ميسي، كيليان مبابي، في الدقيقتين 28 و83، بينما أحرز غايتان لابورد الهدف الوحيد لنيس بالدقيقة 47.
بهذا الفوز استعاد باريس سان جيرمان الصدارة مجددا حيث يمتلك 25 نقطة، بينما تجمد رصيد نيس عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.