https://sputnikarabic.ae/20221001/باكستان-إصدار-مذكرة-توقيف-بحق-عمران-خان-لعدم-مثوله-أمام-المحكمة-1068488205.html
باكستان.. إصدار مذكرة توقيف بحق عمران خان لعدم مثوله أمام المحكمة
باكستان.. إصدار مذكرة توقيف بحق عمران خان لعدم مثوله أمام المحكمة
أصدرت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، مذكرة توقيف بحق عمران خان، رئيس الوزراء السابق، بعد رفضه المثول أمام المحكمة، وتصريحات انتقد فيها قاضية. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الشرطة الباكستانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أوضحت من خلاله أنه "صدرت مذكرة توقيف بشأن رئيس الوزراء السابق عمران خان"، موضحة أن "مذكرة الاعتقال هي عملية قانونية، وصدرت مذكرة توقيف لضمان مثوله أمام المحكمة".وشددت الشرطة الباكستانية على أنه انتشرت شائعات عن إرسال 300 من أفراد الشرطة إلى مدينة بني جالا، لاعتقال عمران خان، ولكن لا صحة لمثل هذه الأخبار ولا أساس لها من الصحة.ويشار إلى أن صحيفة "داون" الباكستانية قد أفادت بأنه "صدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في إسلام أباد فيما يتعلق بتصريحاته ضد قاضية الجلسات زيبا تشودري، ومسؤولين آخرين في تجمع عام في 20 أغسطس/آب في إسلام أباد".وأشارت الشرطة الباكستانية إلى أنه بعدما أسقطت المحكمة العليا في البلاد تهم الإرهاب من قضية مسجلة ضد عمران خان بسبب تصريحاته، فقد تم إحالة القضية إلى محكمة الجلسات، لافتة إلى أنه لم يحضر رئيس الوزراء السابق الجلسة الأخيرة للمحكمة بشأن هذه المسألة، وهو ما دعا إلى إصدار مذكرة توقيف لضمان حضوره.ويذكر أن عمران خان خاطب القاضية زيبا تشودري خلال أحد التجمعات، قائلا: استعدي فسنتخذ إجراء ضدك أنت أيضا.ومن جانبه، يقود عمران خان تجمعات كبرى بهدف إجراء انتخابات مبكرة منذ الإطاحة به في شهر أبريل/ نيسان الماضي في تصويت بسحب الثقة من حكومته في البرلمان الباكستاني.وكان عمران خان اتهم جيش بلاده بأنه شارك في مخطط أمريكي للإطاحة به، وهو ما نفته كل من واشنطن والجيش الباكستاني وحكومة شهباز شريف.
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أخبار العالم الآن, باكستان, رئيس وزراء باكستان
أخبار العالم الآن, باكستان, رئيس وزراء باكستان
باكستان.. إصدار مذكرة توقيف بحق عمران خان لعدم مثوله أمام المحكمة
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أصدرت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، مذكرة توقيف بحق عمران خان، رئيس الوزراء السابق، بعد رفضه المثول أمام المحكمة، وتصريحات انتقد فيها قاضية.
القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الشرطة الباكستانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أوضحت من خلاله أنه "صدرت مذكرة توقيف بشأن رئيس الوزراء السابق عمران خان"، موضحة أن "مذكرة الاعتقال هي عملية قانونية، وصدرت مذكرة توقيف لضمان مثوله أمام المحكمة".
وشددت الشرطة الباكستانية على أنه انتشرت شائعات عن إرسال 300 من أفراد الشرطة إلى مدينة بني جالا، لاعتقال عمران خان، ولكن لا صحة لمثل هذه الأخبار ولا أساس لها من الصحة.
ويشار إلى أن صحيفة "داون" الباكستانية قد أفادت بأنه "صدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في إسلام أباد فيما يتعلق بتصريحاته ضد قاضية الجلسات زيبا تشودري، ومسؤولين آخرين في تجمع عام في 20 أغسطس/آب في إسلام أباد".
وأشارت الشرطة الباكستانية
إلى أنه بعدما أسقطت المحكمة العليا في البلاد تهم الإرهاب من قضية مسجلة ضد عمران خان بسبب تصريحاته، فقد تم إحالة القضية إلى محكمة الجلسات، لافتة إلى أنه لم يحضر رئيس الوزراء السابق الجلسة الأخيرة للمحكمة بشأن هذه المسألة، وهو ما دعا إلى إصدار مذكرة توقيف لضمان حضوره.
ويذكر أن عمران خان
خاطب القاضية زيبا تشودري خلال أحد التجمعات، قائلا: استعدي فسنتخذ إجراء ضدك أنت أيضا.
ومن جانبه، يقود عمران خان تجمعات كبرى بهدف إجراء انتخابات مبكرة منذ الإطاحة به في شهر أبريل/ نيسان الماضي في تصويت بسحب الثقة من حكومته في البرلمان الباكستاني.
وكان عمران خان اتهم جيش بلاده بأنه شارك في مخطط أمريكي للإطاحة به، وهو ما نفته كل من واشنطن والجيش الباكستاني وحكومة شهباز شريف.