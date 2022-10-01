https://sputnikarabic.ae/20221001/بدء-دفع-ر-سوم-الترشح-لمجلس-النواب-البحريني-1068475545.html
بدء دفع ر سوم الترشح لمجلس النواب البحريني
بدء دفع ر سوم الترشح لمجلس النواب البحريني
أعلنت وزارة العدل البحرينية، اليوم السبت، بدء تقدم الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب دفع الرسم المقرر على طلب الترشح بدءا من غد الأحد. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:02+0000
2022-10-01T13:02+0000
2022-10-01T13:02+0000
البحرين
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ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد عبد الرحيم بوجيري، أنه يمكن للراغبين بالترشح لعضوية مجلس النواب دفع الرسوم والتي تبلغ 200 دينار بحريني خلال ساعات الدوام الرسمية بمبنى الوزارة بالدور الأول بمنطقة الدبلوماسية.وأضاف بوجيري أنه يمكن للراغبين بالترشح كذلك دفع الرسوم في اللجان الإشرافية خلال فترة فتح باب الترشح للانتخابات ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر وحتى يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، وذلك من الخامسة وحتى التاسعة مساء.وفي وقت سابق، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا بتحديد موعد الانتخابات والترشح لعضوية مجلس النواب.وحسب وكالة الأنباء البحرينية، دعا الأمر الملكي الناخبين البحرينيين للتوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين, العالم العربي
بدء دفع ر سوم الترشح لمجلس النواب البحريني
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أعلنت وزارة العدل البحرينية، اليوم السبت، بدء تقدم الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب دفع الرسم المقرر على طلب الترشح بدءا من غد الأحد.
ونقلت صحيفة
"الأيام" البحرينية عن الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد عبد الرحيم بوجيري، أنه يمكن للراغبين بالترشح لعضوية مجلس النواب دفع الرسوم والتي تبلغ 200 دينار بحريني خلال ساعات الدوام الرسمية بمبنى الوزارة بالدور الأول بمنطقة الدبلوماسية.
وأضاف بوجيري أنه يمكن للراغبين بالترشح كذلك دفع الرسوم في اللجان الإشرافية خلال فترة فتح باب الترشح للانتخابات ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر وحتى يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، وذلك من الخامسة وحتى التاسعة مساء.
وفي وقت سابق، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا بتحديد موعد الانتخابات والترشح لعضوية مجلس النواب.
وحسب وكالة الأنباء البحرينية، دعا الأمر الملكي الناخبين البحرينيين للتوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.