https://sputnikarabic.ae/20221001/بدء-ضخ-الغاز-عبر-أنبوب-بالتيك-بايب-من-النرويج-إلى-بولندا-1068471644.html
بدء ضخ الغاز عبر أنبوب "بالتيك بايب" من النرويج إلى بولندا
بدء ضخ الغاز عبر أنبوب "بالتيك بايب" من النرويج إلى بولندا
أعلن مشغل "غاز سيستم" البولندي، اليوم السبت، بدء ضخ الغاز الطبيعي عبر أنبوب "بالتيك بايب" الذي يصل النرويج ببولندا. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T11:15+0000
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وارسو – سبوتنيك. وجاء في بيان المشغل: "كما وعدنا منذ أكثر من 6 سنوات، وفينا بكلمتنا، اليوم بدأ ضخ الغاز إلى بولندا عبر أنبوب بالتيك بايب".وأشارت الشركة إلى أن حجم الضخ سيبلغ في البداية 62.4 مليون متر مكعب يوميا، وستبلغ قدرة خط "بالتيك بايب" 10 مليارات متر مكعب سنويا.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة لخطي "التيار الشمالي"، أنه من المخطط البدء في تقييم الأضرار في "التيار الشمالي" بعد تلقي التصاريح الرسمية، بينما لا يمكن السماح بالوصول إلى المنطقة المطلوبة إلا بعد استقرار الضغط في البنية التحتية وتوقف التسرب.وصرحت الشركة في بيان ""تخطط شركة نورد ستريم إيه جي للبدء في تقييم الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز "التبار الشمالي1" بعد تلقي التصاريح الرسمية المناسبة. لا يمكن السماح بالوصول إلى منطقة الضرر إلا بعد استقرار الضغط في خط الأنابيب وتوقف تسرب الغاز".ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.
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أخبار العالم الآن, بولندا
أخبار العالم الآن, بولندا
بدء ضخ الغاز عبر أنبوب "بالتيك بايب" من النرويج إلى بولندا
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أعلن مشغل "غاز سيستم" البولندي، اليوم السبت، بدء ضخ الغاز الطبيعي عبر أنبوب "بالتيك بايب" الذي يصل النرويج ببولندا.
وارسو – سبوتنيك. وجاء في بيان المشغل: "كما وعدنا منذ أكثر من 6 سنوات، وفينا بكلمتنا، اليوم بدأ ضخ الغاز إلى بولندا عبر أنبوب بالتيك بايب".
وأشارت الشركة إلى أن حجم الضخ سيبلغ في البداية 62.4 مليون متر مكعب يوميا، وستبلغ قدرة خط "بالتيك بايب" 10 مليارات متر مكعب سنويا.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي
" المشغلة لخطي "التيار الشمالي"، أنه من المخطط البدء في تقييم الأضرار في "التيار الشمالي" بعد تلقي التصاريح الرسمية، بينما لا يمكن السماح بالوصول إلى المنطقة المطلوبة إلا بعد استقرار الضغط في البنية التحتية وتوقف التسرب.
وصرحت الشركة في بيان ""تخطط شركة نورد ستريم إيه جي للبدء في تقييم الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز "التبار الشمالي1" بعد تلقي التصاريح الرسمية المناسبة. لا يمكن السماح بالوصول إلى منطقة الضرر إلا بعد استقرار الضغط في خط الأنابيب وتوقف تسرب الغاز".
ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.