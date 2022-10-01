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برقية من ملك المغرب إلى ولي العهد السعودي
برقية من ملك المغرب إلى ولي العهد السعودي
هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T21:56+0000
2022-10-01T21:56+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعث العاهل المغربي برقية إلى ولي العهد السعودي تمنى له فيها التوفيق في كامل مهامه.وأضافت الوكالة أن ملك المغرب أعرب عن "عميق اعتزازه بما يربط بين قيادتي البلدين من وشائج الأخوة والصداقة المتينة، وبما يجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية من علاقات عريقة وقوية راسخة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل".وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا، الثلاثاء، الماضي، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين ولي العهد رئيسا له.وجاء في القرار الملكي أن تعيين ولي العهد يأتي استثناء من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
https://sputnikarabic.ae/20220928/بعد-قرار-الملك-سلمان-ما-هي-سلطات-محمد-بن-سلمان-في-رئاسة-مجلس-الوزراء-1068344466.html
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السعودية, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

برقية من ملك المغرب إلى ولي العهد السعودي

21:56 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعث العاهل المغربي برقية إلى ولي العهد السعودي تمنى له فيها التوفيق في كامل مهامه.
وأضافت الوكالة أن ملك المغرب أعرب عن "عميق اعتزازه بما يربط بين قيادتي البلدين من وشائج الأخوة والصداقة المتينة، وبما يجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية من علاقات عريقة وقوية راسخة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل".
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
بعد قرار الملك سلمان… ما هي سلطات محمد بن سلمان في رئاسة مجلس الوزراء
28 سبتمبر, 09:41 GMT
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا، الثلاثاء، الماضي، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين ولي العهد رئيسا له.
وجاء في القرار الملكي أن تعيين ولي العهد يأتي استثناء من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
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