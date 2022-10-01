https://sputnikarabic.ae/20221001/برقية-من-ملك-المغرب-إلى-ولي-العهد-السعودي-1068494366.html

برقية من ملك المغرب إلى ولي العهد السعودي

برقية من ملك المغرب إلى ولي العهد السعودي

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء. 01.10.2022, سبوتنيك عربي

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعث العاهل المغربي برقية إلى ولي العهد السعودي تمنى له فيها التوفيق في كامل مهامه.وأضافت الوكالة أن ملك المغرب أعرب عن "عميق اعتزازه بما يربط بين قيادتي البلدين من وشائج الأخوة والصداقة المتينة، وبما يجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية من علاقات عريقة وقوية راسخة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل".وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا، الثلاثاء، الماضي، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين ولي العهد رئيسا له.وجاء في القرار الملكي أن تعيين ولي العهد يأتي استثناء من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

https://sputnikarabic.ae/20220928/بعد-قرار-الملك-سلمان-ما-هي-سلطات-محمد-بن-سلمان-في-رئاسة-مجلس-الوزراء-1068344466.html

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