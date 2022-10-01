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https://sputnikarabic.ae/20221001/بريطانيا-تعرض-على-الدنمارك-المساعدة-في-تحقيقات-نورد-ستريم--1068481670.html
بريطانيا تعرض على الدنمارك المساعدة في تحقيقات نورد ستريم
بريطانيا تعرض على الدنمارك المساعدة في تحقيقات نورد ستريم
اقترحت المملكة المتحدة مساعدة الدنمارك في التحقيقات الجارية بشأن الهجمات المتزامنة على خطوط غاز نورد ستريم. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T15:37+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن الحكومة البريطانية، اليوم السبت.وقالت حكومة المملكة المتحدة في البيان إن رئيسة الوزراء ليز تراس عبرت لنظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن عن دعم المملكة المتحدة للتحقيق الجاري.قالت فريدريكسن، إنها أطلعت تراس، خلال اجتماع في لندن، على التفاصل الأساسية بشأن الهجمات التي استهدفت خطوط أنابيب "نورد ستريم".وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
https://sputnikarabic.ae/20221001/مندوب-الصين-بالأمم-المتحدة-نشعر-بالقلق-بسبب-تعطل-نورد-استريم-ونتوقع-اضطرابات-في-سوق-الطاقة-العالمية-1068468132.html
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نوردستروم, بريطانيا, أخبار الدنمارك
نوردستروم, بريطانيا, أخبار الدنمارك

بريطانيا تعرض على الدنمارك المساعدة في تحقيقات نورد ستريم

15:37 GMT 01.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiberخط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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اقترحت المملكة المتحدة مساعدة الدنمارك في التحقيقات الجارية بشأن الهجمات المتزامنة على خطوط غاز نورد ستريم.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن الحكومة البريطانية، اليوم السبت.
نورد ستريم - التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
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09:26 GMT
وقالت حكومة المملكة المتحدة في البيان إن رئيسة الوزراء ليز تراس عبرت لنظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن عن دعم المملكة المتحدة للتحقيق الجاري.
قالت فريدريكسن، إنها أطلعت تراس، خلال اجتماع في لندن، على التفاصل الأساسية بشأن الهجمات التي استهدفت خطوط أنابيب "نورد ستريم".
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
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