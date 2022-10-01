https://sputnikarabic.ae/20221001/بريطانيا-تعرض-على-الدنمارك-المساعدة-في-تحقيقات-نورد-ستريم--1068481670.html
بريطانيا تعرض على الدنمارك المساعدة في تحقيقات نورد ستريم
بريطانيا تعرض على الدنمارك المساعدة في تحقيقات نورد ستريم
اقترحت المملكة المتحدة مساعدة الدنمارك في التحقيقات الجارية بشأن الهجمات المتزامنة على خطوط غاز نورد ستريم. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T15:37+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن الحكومة البريطانية، اليوم السبت.وقالت حكومة المملكة المتحدة في البيان إن رئيسة الوزراء ليز تراس عبرت لنظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن عن دعم المملكة المتحدة للتحقيق الجاري.قالت فريدريكسن، إنها أطلعت تراس، خلال اجتماع في لندن، على التفاصل الأساسية بشأن الهجمات التي استهدفت خطوط أنابيب "نورد ستريم".وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
https://sputnikarabic.ae/20221001/مندوب-الصين-بالأمم-المتحدة-نشعر-بالقلق-بسبب-تعطل-نورد-استريم-ونتوقع-اضطرابات-في-سوق-الطاقة-العالمية-1068468132.html
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نوردستروم, بريطانيا, أخبار الدنمارك
نوردستروم, بريطانيا, أخبار الدنمارك
بريطانيا تعرض على الدنمارك المساعدة في تحقيقات نورد ستريم
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اقترحت المملكة المتحدة مساعدة الدنمارك في التحقيقات الجارية بشأن الهجمات المتزامنة على خطوط غاز نورد ستريم.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن الحكومة البريطانية، اليوم السبت.
وقالت حكومة المملكة المتحدة في البيان إن رئيسة الوزراء ليز تراس عبرت لنظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن عن دعم المملكة المتحدة للتحقيق الجاري.
قالت فريدريكسن، إنها أطلعت تراس، خلال اجتماع في لندن، على التفاصل الأساسية بشأن الهجمات التي استهدفت خطوط أنابيب
"نورد ستريم".
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.