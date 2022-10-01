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https://sputnikarabic.ae/20221001/بعد-انتهاء-الحداد-على-الملكة-إضرابات-السكك-الحديدية-تعود-لبريطانيا-1068487231.html
بعد انتهاء الحداد على الملكة.. إضرابات السكك الحديدية تعود لبريطانيا
بعد انتهاء الحداد على الملكة.. إضرابات السكك الحديدية تعود لبريطانيا
تسبب إضراب نظمه موظفو السكك الحديدية لمدة 24 ساعة السبت في اضطرابات بالغة في حركة القطارات في بريطانيا. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T18:23+0000
2022-10-01T18:23+0000
بريطانيا
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وتأتي عودة الإضرابات إلى بريطانيا في أعقاب انتهاء فترة الحداد على الملكة إليزابيث الثانية، بحسب "فرانس برس".وتزامن إضراب نهاية الأسبوع مع الاستعدادات لماراثون لندن المقرر يوم الأحد، حيث واجه المشاركون في الماراثون صعوبة في الوصول إلى العاصمة.وقدم الأمين العام لاتحاد السكك الحديد والملاحة والنقل ميك لينش اعتذارا للسكان المتضررين، إلا أنه حمل الحكومة المسؤولية.وقال إن الحكومة حملتهم عبء التحديات "فخفضوا وظائفنا ومعاشاتنا التقاعدية وأجورنا في ظل التضخم".وفي أعقاب وفاة ملكة بريطانيا في 8 سبتمبر/ أيلول، بدأ أعضاء 4 نقابات التحرك بعدما توقف العمال عن الإضرابات.ويطالب عمال السكك الحديدية بزيادة أجورهم حتى تواكب التضخم الذي وصل أعلى مستوى له منذ عشرات السنين في ظل أزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة.
https://sputnikarabic.ae/20220818/بريطانيا-تشهد-أسوأ-موجة-من-الإضرابات-العمالية-منذ-الثمانينيات-بسبب-ضعف-الأجور-1066589328.html
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بريطانيا

بعد انتهاء الحداد على الملكة.. إضرابات السكك الحديدية تعود لبريطانيا

18:23 GMT 01.10.2022
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11قطار "كالدونيان سليبير" الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة
قطار كالدونيان سليبير الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11
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تسبب إضراب نظمه موظفو السكك الحديدية لمدة 24 ساعة السبت في اضطرابات بالغة في حركة القطارات في بريطانيا.
وتأتي عودة الإضرابات إلى بريطانيا في أعقاب انتهاء فترة الحداد على الملكة إليزابيث الثانية، بحسب "فرانس برس".
محطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
بريطانيا تشهد أسوأ موجة من الإضرابات العمالية منذ الثمانينيات بسبب ضعف الأجور
18 أغسطس, 15:15 GMT
وتزامن إضراب نهاية الأسبوع مع الاستعدادات لماراثون لندن المقرر يوم الأحد، حيث واجه المشاركون في الماراثون صعوبة في الوصول إلى العاصمة.
وقدم الأمين العام لاتحاد السكك الحديد والملاحة والنقل ميك لينش اعتذارا للسكان المتضررين، إلا أنه حمل الحكومة المسؤولية.
وقال إن الحكومة حملتهم عبء التحديات "فخفضوا وظائفنا ومعاشاتنا التقاعدية وأجورنا في ظل التضخم".
وفي أعقاب وفاة ملكة بريطانيا في 8 سبتمبر/ أيلول، بدأ أعضاء 4 نقابات التحرك بعدما توقف العمال عن الإضرابات.
ويطالب عمال السكك الحديدية بزيادة أجورهم حتى تواكب التضخم الذي وصل أعلى مستوى له منذ عشرات السنين في ظل أزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة.
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