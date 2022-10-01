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https://sputnikarabic.ae/20221001/بعد-انقلاب-الجيش-على-قائده-معلومات-عن-جيش-بوركينا-فاسو-1068482981.html
بعد انقلاب الجيش على قائده... معلومات عن جيش بوركينا فاسو
بعد انقلاب الجيش على قائده... معلومات عن جيش بوركينا فاسو
شهدت بوركينا فاسو انقلابا عسكريا جديدا نفذه عسكريون ضد قائد الجيش بول هنري دامبيا، الذي كان يتولى منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وهو ما يسلط الضوء... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T16:34+0000
2022-10-01T16:34+0000
رصد عسكري
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يتجاوز عدد سكان بوركينا فاسو الـ 21 مليون نسمة، ويصل عدد جنود الجيش إلى 12 ألفا و250 جنديا، بينهم 12 ألفا قوات عاملة و250 فردا ينتمون لقوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.يمتلك جيش بوركينا فاسو قوة جوية تضم 18 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 100 عالميا، وتضم 3 طائرات هجومية وطائرة نقل عسكري و4 طائرات تدريب و10 مروحيات بينها مروحيتان هجوميتان.ولا تمتلك القوات البرية لجيش بوركينا فاسو دبابات أو راجمات صواريخ أي نوع من وحدات المدفعية، لكنها تمتلك 265 مدرعة.ولا تمتلك بوركينا فاسو أي قوات بحرية لأنها دولة حبيسة ليس لها سواحل على البحار، لكنها تمتلك 23 مطارا.ماذا حدث في بوركينا فاسو؟وأعلنت مجموعة من العسكريين، أمس الجمعة، الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، بول هنري دامبيا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور، مبررين ذلك باستمرار تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.يذكر أن هنري دامبيا، أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، الاستيلاء على الحكم، وتعهد بتحقيق الأمن في البلاد، لكن ذلك لم يحدث وشهدت البلاد زيادة في الهجمات الإرهابية وانتشار الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220930/جيش-بوركينا-فاسو-يطيح-بقائده-من-حكم-البلاد-في-انقلاب-داخلي-1068461673.html
https://sputnikarabic.ae/20221001/فرنسا-تنفي-تورطها-بالانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-1068478928.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

بعد انقلاب الجيش على قائده... معلومات عن جيش بوركينا فاسو

16:34 GMT 01.10.2022
© AP Photoجنود تابعون لقائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوي أثناء إعلان الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2022
جنود تابعون لقائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوي أثناء إعلان الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AP Photo
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شهدت بوركينا فاسو انقلابا عسكريا جديدا نفذه عسكريون ضد قائد الجيش بول هنري دامبيا، الذي كان يتولى منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وهو ما يسلط الضوء على حجم القوة العسكرية لجيش البلاد، الذي يصنف في المرتبة رقم 130 عالميا.
يتجاوز عدد سكان بوركينا فاسو الـ 21 مليون نسمة، ويصل عدد جنود الجيش إلى 12 ألفا و250 جنديا، بينهم 12 ألفا قوات عاملة و250 فردا ينتمون لقوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
جيش بوركينا فاسو يطيح بقائده من حكم البلاد في انقلاب داخلي
أمس, 20:54 GMT
يمتلك جيش بوركينا فاسو قوة جوية تضم 18 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 100 عالميا، وتضم 3 طائرات هجومية وطائرة نقل عسكري و4 طائرات تدريب و10 مروحيات بينها مروحيتان هجوميتان.
© AP Photoجنود تابعون لقائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوي أثناء إعلان الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2022
جنود تابعون لقائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوي أثناء إعلان الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
جنود تابعون لقائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوي أثناء إعلان الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2022
© AP Photo
ولا تمتلك القوات البرية لجيش بوركينا فاسو دبابات أو راجمات صواريخ أي نوع من وحدات المدفعية، لكنها تمتلك 265 مدرعة.
ميزانية دفاع جيش بوركينا فاسو تقدر بنحو 434 مليون دولار.
ولا تمتلك بوركينا فاسو أي قوات بحرية لأنها دولة حبيسة ليس لها سواحل على البحار، لكنها تمتلك 23 مطارا.

ماذا حدث في بوركينا فاسو؟

وأعلنت مجموعة من العسكريين، أمس الجمعة، الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، بول هنري دامبيا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور، مبررين ذلك باستمرار تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
فرنسا تنفي تورطها بالانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
14:23 GMT
يذكر أن هنري دامبيا، أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، الاستيلاء على الحكم، وتعهد بتحقيق الأمن في البلاد، لكن ذلك لم يحدث وشهدت البلاد زيادة في الهجمات الإرهابية وانتشار الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من البلاد.
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