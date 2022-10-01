https://sputnikarabic.ae/20221001/بعد-انقلاب-الجيش-على-قائده-معلومات-عن-جيش-بوركينا-فاسو-1068482981.html

بعد انقلاب الجيش على قائده... معلومات عن جيش بوركينا فاسو

بعد انقلاب الجيش على قائده... معلومات عن جيش بوركينا فاسو

شهدت بوركينا فاسو انقلابا عسكريا جديدا نفذه عسكريون ضد قائد الجيش بول هنري دامبيا، الذي كان يتولى منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وهو ما يسلط الضوء... 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T16:34+0000

2022-10-01T16:34+0000

2022-10-01T16:34+0000

رصد عسكري

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يتجاوز عدد سكان بوركينا فاسو الـ 21 مليون نسمة، ويصل عدد جنود الجيش إلى 12 ألفا و250 جنديا، بينهم 12 ألفا قوات عاملة و250 فردا ينتمون لقوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.يمتلك جيش بوركينا فاسو قوة جوية تضم 18 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 100 عالميا، وتضم 3 طائرات هجومية وطائرة نقل عسكري و4 طائرات تدريب و10 مروحيات بينها مروحيتان هجوميتان.ولا تمتلك القوات البرية لجيش بوركينا فاسو دبابات أو راجمات صواريخ أي نوع من وحدات المدفعية، لكنها تمتلك 265 مدرعة.ولا تمتلك بوركينا فاسو أي قوات بحرية لأنها دولة حبيسة ليس لها سواحل على البحار، لكنها تمتلك 23 مطارا.ماذا حدث في بوركينا فاسو؟وأعلنت مجموعة من العسكريين، أمس الجمعة، الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، بول هنري دامبيا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور، مبررين ذلك باستمرار تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.يذكر أن هنري دامبيا، أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، الاستيلاء على الحكم، وتعهد بتحقيق الأمن في البلاد، لكن ذلك لم يحدث وشهدت البلاد زيادة في الهجمات الإرهابية وانتشار الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من البلاد.

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