https://sputnikarabic.ae/20221001/بعد-سحبها-من-غينيا-الجزائر-تترشح-رسميا-لتنظيم-بطولة-أمم-أفريقيا-2025-1068489878.html
بعد سحبها من غينيا… الجزائر تترشح رسميا لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2025
بعد سحبها من غينيا… الجزائر تترشح رسميا لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2025
تستعد الجزائر لتقديم ملف ترشحها لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2025 لتكون بديلا من غينيا، التي لم توفر المرافق اللازمة للبطولة. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T19:44+0000
2022-10-01T19:44+0000
2022-10-01T19:44+0000
رياضة
الجزائر
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أعلن ذلك عبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة الجزائري، الذي أوضح أن بلاده ستقدم ملف ترشحها لتنظيم البطولة رسميا، حسبما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم السبت.وتابع سبقاق: "حان وقت تنظم منافسات كبرى"، مضيفا: "نعد ملف الترشح لاستضافة مهرجان "كان 2025" وسنثبت أننا قادرون على ذلك".ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الشباب والرياضة الجزائري أدلى بتلك التصريحات خلال سحب قرعة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2022، التي تستضيفها الجزائر.ونوهت إلى أن وفد الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أثنى على المرافق التي تم تجهيزها في الجزائر لاستقبال البطولة خلال يناير/ كانون الثاني المقبل، مشيرة إلى أن تلك المرافق تتوافق بصورة نسبية مع متطلبات تنظيم بطولة الأمم الأفريقية.وقالت الصحيفة إن باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم "الكاف"، أعلن في وقت سابق، اليوم السبت، فتح باب الترشح للدول الراغبة في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2025.ولفتت موتسيبي إلى أن الجزائر تمتلك منشآت عالمية تؤهلها لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لأول مرة منذ عام 1990، عندما نظمت وحصدت لقب بطولة الأمم الأفريقية.
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رياضة, الجزائر
بعد سحبها من غينيا… الجزائر تترشح رسميا لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2025
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تستعد الجزائر لتقديم ملف ترشحها لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2025 لتكون بديلا من غينيا، التي لم توفر المرافق اللازمة للبطولة.
أعلن ذلك عبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة الجزائري، الذي أوضح أن بلاده ستقدم ملف ترشحها لتنظيم البطولة رسميا، حسبما ذكرت
صحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم السبت.
وتابع سبقاق: "حان وقت تنظم منافسات كبرى
"، مضيفا: "نعد ملف الترشح لاستضافة مهرجان "كان 2025" وسنثبت أننا قادرون على ذلك".
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الشباب والرياضة الجزائري أدلى بتلك التصريحات خلال سحب قرعة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2022، التي تستضيفها الجزائر.
ونوهت إلى أن وفد الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أثنى على المرافق التي تم تجهيزها في الجزائر لاستقبال البطولة
خلال يناير/ كانون الثاني المقبل، مشيرة إلى أن تلك المرافق تتوافق بصورة نسبية مع متطلبات تنظيم بطولة الأمم الأفريقية.
وقالت الصحيفة إن باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم "الكاف"، أعلن في وقت سابق، اليوم السبت، فتح باب الترشح للدول الراغبة في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2025.
ولفتت موتسيبي إلى أن الجزائر تمتلك منشآت عالمية تؤهلها لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية
لأول مرة منذ عام 1990، عندما نظمت وحصدت لقب بطولة الأمم الأفريقية.