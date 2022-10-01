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https://sputnikarabic.ae/20221001/بوتين-لنظيره-الصيني-رغم-تعقيدات-الوضع-الدولي-تتطور-علاقاتنا-في-ظل-التعاون-الاستراتيجي-1068464987.html
بوتين لنظيره الصيني: رغم تعقيدات الوضع الدولي تتطور علاقاتنا في ظل التعاون الاستراتيجي
بوتين لنظيره الصيني: رغم تعقيدات الوضع الدولي تتطور علاقاتنا في ظل التعاون الاستراتيجي
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، برقية تهنئة لنظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T06:50+0000
2022-10-01T06:50+0000
روسيا
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وأكد الرئيس بوتين في رسالته أن العلاقات الروسية الصينية تتطور في ظل تعاونهما الاستراتيجي رغم تعقيد الوضع الدولي.وقال بوتين لنظيره الصيني: "تتطور العلاقات الروسية الصينية بشكل ديناميكي بروح الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وعلى الرغم من تعقيد الوضع الدولي، نتعاون بنجاح في مجموعة متنوعة من المجالات".وأضاف بوتين: "يجب أن نوحد قوانا من أجل بناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية وعدالة لمواجهة التهديدات والتحديات الحديثة".وتابع بوتين: "أود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة الحوار والعمل المشترك الوثيق لصالح شعبين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الصديقين".
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روسيا
روسيا

بوتين لنظيره الصيني: رغم تعقيدات الوضع الدولي تتطور علاقاتنا في ظل التعاون الاستراتيجي

06:50 GMT 01.10.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصوررئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، برقية تهنئة لنظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وأكد الرئيس بوتين في رسالته أن العلاقات الروسية الصينية تتطور في ظل تعاونهما الاستراتيجي رغم تعقيد الوضع الدولي.

وقال بوتين لنظيره الصيني: "تتطور العلاقات الروسية الصينية بشكل ديناميكي بروح الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وعلى الرغم من تعقيد الوضع الدولي، نتعاون بنجاح في مجموعة متنوعة من المجالات".
وأضاف بوتين: "يجب أن نوحد قوانا من أجل بناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية وعدالة لمواجهة التهديدات والتحديات الحديثة".

وتابع بوتين: "أود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة الحوار والعمل المشترك الوثيق لصالح شعبين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الصديقين".
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