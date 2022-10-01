https://sputnikarabic.ae/20221001/بوتين-يمنح-النائب-الأول-لرئيس-إدارة-مقاطعة-خيرسون-لقب-بطل-روسيا-بعد-وفاته-إثر-قصف-أوكراني-1068470681.html
بوتين يمنح النائب الأول لرئيس إدارة مقاطعة خيرسون لقب "بطل روسيا" بعد وفاته إثر قصف أوكراني
بوتين يمنح النائب الأول لرئيس إدارة مقاطعة خيرسون لقب "بطل روسيا" بعد وفاته إثر قصف أوكراني
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقب "بطل روسيا" للنائب الأول لرئيس إدارة مقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف، الذي توفي نتيجة قصف أوكراني. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T10:24+0000
2022-10-01T10:24+0000
2022-10-01T10:24+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
لقب بطل روسيا
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وفقا للمرسوم المنشور في البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية، "بالنظر للرجولة والبطولة أثناء أداء الواجب، منح لقب "بطل روسيا" إلى العقيد أليكسي فيكتوروفيتش كاترينيتشيف (بعد وفاته)".ولقي النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف، مصرعه، خلال قصف شنته القوات الأوكرانية.وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية لـ "سبوتنيك": إن "النائب الأول للأمن لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف، قتل نتيجة هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على وسط خيرسون".وأكدت الإدارة، في وقت سابق، أنه بالرغم من الأعمال الإرهابية المستمرة وانتهاكات جميع قواعد القانون الدولي من قبل الأوكرانيين، فإن العمل على استعادة الحياة السلمية وإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون مستمر.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مقتل-نائب-رئيس-الإدارة-الإقليمية-في-خيرسون-خلال-قصف-شنته-القوات-الأوكرانية-1068428073.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, لقب بطل روسيا
روسيا, فلاديمير بوتين, لقب بطل روسيا
بوتين يمنح النائب الأول لرئيس إدارة مقاطعة خيرسون لقب "بطل روسيا" بعد وفاته إثر قصف أوكراني
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقب "بطل روسيا" للنائب الأول لرئيس إدارة مقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف، الذي توفي نتيجة قصف أوكراني.
وفقا للمرسوم المنشور في البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية
، "بالنظر للرجولة والبطولة أثناء أداء الواجب، منح لقب "بطل روسيا" إلى العقيد أليكسي فيكتوروفيتش كاترينيتشيف (بعد وفاته)".
ولقي النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف
، مصرعه، خلال قصف شنته القوات الأوكرانية.
وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية لـ "سبوتنيك": إن "النائب الأول للأمن لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف، قتل نتيجة هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على وسط خيرسون".
وأكدت الإدارة، في وقت سابق، أنه بالرغم من الأعمال الإرهابية المستمرة وانتهاكات جميع قواعد القانون الدولي من قبل الأوكرانيين، فإن العمل على استعادة الحياة السلمية وإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون مستمر.