https://sputnikarabic.ae/20221001/بيونغ-يانغ-تستعد-للاختبار-السابع-تسلسل-زمني-لتجارب-كوريا-الشمالية-النووية-1068491060.html

بيونغ يانغ تستعد للاختبار السابع... تسلسل زمني لتجارب كوريا الشمالية النووية

بيونغ يانغ تستعد للاختبار السابع... تسلسل زمني لتجارب كوريا الشمالية النووية

حذرت سيئول من أنها سترد بصرامة على استفزاز بيونغ يانغ، في إشارة إلى احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية جديدة قريبا، لتكون التجربة رقم 7 منذ 2006. 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T20:41+0000

2022-10-01T20:41+0000

2022-10-01T20:41+0000

رصد عسكري

كوريا الشمالية

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وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم السبت، الذي قال إن بلاده تدرس خيارات مختلفة لمعاقبة كوريا الشمالية.وقبل أيام، حذرت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية من أنه من المحتمل أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة في الفترة من الـ16 أكتوبر/ تشرين الأول حتى الـ7 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.ولفتت إلى أن بيونغ يانغ تنشئ نفقا خاصا بالتجارب النووية تحت سطح الأرض لهذا الغرض، مشيرة على أن موقع النفق شهد إجراء 6 تجارب نووية سابقة لكوريا الشمالية، وأنه من المحتمل أن يشهد التجربة النووية السابعة قريبا.ما هو التسلسل الزمني لتجارب كوريا الشمالية النووية؟أجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية في السابق، حسبما يقول موقع "مبادرة التهديد النووي"، الذي أوضح أنها انسحبت من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لمواصلة تجاربها الذرية وامتلاك ترسانة متطورة من القنابل.ولفت الموقع إلى أن أول تجارب كوريا الشمالية النووية كانت منذ نحو 16 عاما، وأورد تسلسلا زمنيا لتجاربها النووية:ولفت موقع مبادرة التهديد النووي إلى أن بيونغ يانغ تدعي أن تجربتها النووية الأخيرة التي أجرتها عام 2017، كانت لقنبلة هيدروجينية.لماذا يتم حظر التجارب النووية؟منذ عام 1945 حتى عام 1996، شهد العالم نحو ألفي تجربة نووية، غالبيتها في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.لكن عام 1996، شهد بداية التوقيع على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تحظر إجراء أي نوع من التجارب النووية في الغلاف الجوي للأرض أو تحت الماء أو تحت سطح البحر، ووقعت عليها عشرات الدول، حسبما يقول تقرير للأمم المتحدة.لكن الفترة بين 1998 و2017، شهدت انتهاك الاتفاقية 10 مرات، تضمن تجارب نووية قامت بها الهند وباكستان بتجربتين لكل منهما، ثم كوريا الشمالية التي أجرت وحدها 6 تجارب نووية.

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