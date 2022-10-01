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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221001/تركيا-تعلن-موقفها-من-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-وزابوروجيه-وخيرسون-إلى-روسيا-1068470962.html
تركيا تعلن موقفها من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
تركيا تعلن موقفها من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
أعلنت وزارة الخارجية التركية، موقف أنقرة من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T10:51+0000
2022-10-01T10:51+0000
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وحسب وكالة "الأناضول"، أعربت الخارجية التركية في بيان، الجمعة، عن رفضها قرار روسيا بضم 4 مناطق أوكرانية.وقالت الوزارة إنه "لا يمكن لبلادها قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي".وأشارت إلى أن "تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".كما جددت دعمها لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات.وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-يلقي-خطابا-خلال-مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-1068436864.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا تعلن موقفها من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا

10:51 GMT 01.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
/
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أعلنت وزارة الخارجية التركية، موقف أنقرة من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.
وحسب وكالة "الأناضول"، أعربت الخارجية التركية في بيان، الجمعة، عن رفضها قرار روسيا بضم 4 مناطق أوكرانية.
وقالت الوزارة إنه "لا يمكن لبلادها قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي".
وأشارت إلى أن "تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: أريد أن تسمعني كييف وأسيادها.. سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه مواطنون روس من اليوم
أمس, 12:28 GMT
وتابعت "تماشيا مع هذا الموقف الذي اتخذناه في عام 2014، نرفض قرار روسيا بضم مناطق دونيتسك، ولوغانسك، وخيرسون، وزابوروجيه".
كما جددت دعمها لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات.
وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
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