https://sputnikarabic.ae/20221001/تركيا-تعلن-موقفها-من-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-وزابوروجيه-وخيرسون-إلى-روسيا-1068470962.html

تركيا تعلن موقفها من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا

تركيا تعلن موقفها من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، موقف أنقرة من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا. 01.10.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة "الأناضول"، أعربت الخارجية التركية في بيان، الجمعة، عن رفضها قرار روسيا بضم 4 مناطق أوكرانية.وقالت الوزارة إنه "لا يمكن لبلادها قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي".وأشارت إلى أن "تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".كما جددت دعمها لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات.وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.

https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-يلقي-خطابا-خلال-مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-1068436864.html

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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن