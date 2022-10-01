https://sputnikarabic.ae/20221001/تركيا-تعلن-موقفها-من-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-وزابوروجيه-وخيرسون-إلى-روسيا-1068470962.html
تركيا تعلن موقفها من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
تركيا تعلن موقفها من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
أعلنت وزارة الخارجية التركية، موقف أنقرة من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T10:51+0000
2022-10-01T10:51+0000
2022-10-01T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg
وحسب وكالة "الأناضول"، أعربت الخارجية التركية في بيان، الجمعة، عن رفضها قرار روسيا بضم 4 مناطق أوكرانية.وقالت الوزارة إنه "لا يمكن لبلادها قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي".وأشارت إلى أن "تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".كما جددت دعمها لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات.وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-يلقي-خطابا-خلال-مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-1068436864.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_186:0:2479:1720_1920x0_80_0_0_5f4799b06492d93b8ecb04917687ce57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
تركيا تعلن موقفها من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية التركية، موقف أنقرة من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.
وحسب وكالة
"الأناضول"، أعربت الخارجية التركية في بيان، الجمعة، عن رفضها قرار روسيا بضم 4 مناطق أوكرانية.
وقالت الوزارة إنه "لا يمكن لبلادها قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي".
وأشارت إلى أن "تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".
وتابعت "تماشيا مع هذا الموقف الذي اتخذناه في عام 2014، نرفض قرار روسيا بضم مناطق دونيتسك، ولوغانسك، وخيرسون، وزابوروجيه".
كما جددت دعمها لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات.
وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية
، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.