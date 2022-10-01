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https://sputnikarabic.ae/20221001/تركيا-نتمسك-بموقفنا-المبدئي-من-انضمام-السويد-وفنلندا-للناتو-1068480557.html
تركيا: نتمسك بموقفنا المبدئي من انضمام السويد وفنلندا للناتو
تركيا: نتمسك بموقفنا المبدئي من انضمام السويد وفنلندا للناتو
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تمسك بلاده بموقفها المبدئي الحازم بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T15:14+0000
2022-10-01T15:14+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، اليوم السبت، خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "سنحافظ على موقفنا المبدئي والحازم في هذا الخصوص، لغاية الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلدنا"، وذلك في إشارة لموقف أنقرة من انضمام السويد وفنلندا للناتو.وتشترط أنقرة اتخاذ السويد وفنلندا موقفا صارما ضد التنظيمات الإرهابية، مقابل موافقتها على انضمامهما لحلف الناتو.وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا على مذكرة أمنية عشية قمة الناتو في مدريد في يونيو/ حزيران الماضي، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن "دعم" ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.
https://sputnikarabic.ae/20220809/تركيا-تضع-شرطا-للموافقة-على-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو--1066220801.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا
أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا

تركيا: نتمسك بموقفنا المبدئي من انضمام السويد وفنلندا للناتو

15:14 GMT 01.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تمسك بلاده بموقفها المبدئي الحازم بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، اليوم السبت، خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
تركيا تضع شرطا للموافقة على انضمام فنلندا والسويد للناتو
9 أغسطس, 15:29 GMT
وقال الرئيس التركي: "سنحافظ على موقفنا المبدئي والحازم في هذا الخصوص، لغاية الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلدنا"، وذلك في إشارة لموقف أنقرة من انضمام السويد وفنلندا للناتو.
وتشترط أنقرة اتخاذ السويد وفنلندا موقفا صارما ضد التنظيمات الإرهابية، مقابل موافقتها على انضمامهما لحلف الناتو.
وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا على مذكرة أمنية عشية قمة الناتو في مدريد في يونيو/ حزيران الماضي، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.
وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن "دعم" ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.
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