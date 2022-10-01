https://sputnikarabic.ae/20221001/تقارير-آبل-تتخلى-عن-زيادة-إنتاج-آيفون-14-بعد-تعثر-الطلب-عليه-1068468410.html

تقارير: "آبل" تتخلى عن زيادة إنتاج "آيفون 14" بعد تعثر الطلب عليه

تقارير: "آبل" تتخلى عن زيادة إنتاج "آيفون 14" بعد تعثر الطلب عليه

كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية قررت التراجع عن خططها لزيادة إنتاج هواتفها الذكية الجديدة ‏‏"آيفون 14" خلال العام الحالي، بعد أن واجه فشل الارتفاع المتوقع... 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T09:29+0000

2022-10-01T09:29+0000

2022-10-01T09:29+0000

شركة آبل

منوعات

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وقال أشخاص مطلعين في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، والذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن "آبل" طلبت من الموردين التراجع عن الجهود المبذولة لزيادة إنتاج "آيفون 14" إلى 6 ملايين وحدة في النصف الثاني من 2022.وأضافوا أنه بدلا من ذلك، قررت الشركة الأمريكية الاكتفاء بإنتاج 90 مليون هاتف لهذه الفترة، وهو نفس مستوى العام السابق تقريبا، وبما يتماشى مع التوقعات الأصلية للشركة هذا الصيف.ووفقا لبعض الأشخاص، فإن الطلب على هواتف "آيفون 14 برو" ذات السعر الأعلى هي أقوى من الإصدارات الأقل من حيث المزايا.ورفض متحدث باسم شركة "آبل" التعليق على ما ورد ي تقرير "بلومبرغ".وجاء تقرير "بلومبرغ" بشأن تعثر الطلب على "آيفون 14" بعد مرور شهر من إعلان "آبل" عنه رسميا في حدثها السنوي.ركود في سوق الهواتف الذكيةتعاني الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، من ركود اقتصادي أضر بصانعي الأجهزة المحمولة المحليين، وأثر أيضا على مبيعات "آيفون"، وانخفضت مشتريات سلسلة "آيفون 14" خلال الأيام الثلاثة الأولى من توفرها في الصين بنسبة 11 بالمئة عن الطراز السابق "آيفون 13" في العام الماضي، وفقا لمذكرة من شركة "جيفريز" الدولية المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية.كما تم كبح الطلب العالمي على الإلكترونيات الشخصية بسبب ارتفاع التضخم ومخاوف الركود والاضطراب الناجم عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتقلص سوق الهواتف الذكية بنسبة 6.5 بالمئة في 2022 إلى 1.27 مليار وحدة، وفقا لبيانات من شركة "IDC" الخاصة بتتبع السوق.

https://sputnikarabic.ae/20220924/أبل-تحل-مشاكل-الكاميرا-المهتزة-والنسخ-واللصق-في-آيفون-14-1068175736.html

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