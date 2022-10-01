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https://sputnikarabic.ae/20221001/توضيح-من-وزارة-العدل-السعودية-يخص-المطلقات-1068478153.html
توضيح من وزارة العدل السعودية يخص المطلقات
توضيح من وزارة العدل السعودية يخص المطلقات
أصدرت وزارة العدل السعودية توضيحا يخص الخطوات التي يتوجب اتباعها من أجل التقدم بدعوى زيادة أو إنقاص أو إلغاء النفقة. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T14:02+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وحسب جريدة عكاظ السعودية فإن التقدم بدعوى زيادة النفقة أو إنقاصها أو إلغائها، لابد له من إجراء إلكتروني، "ولا يستلزم الحضور إلى المحكمة".وعن خطوات التقدم أوضحت وزارة العدل السعودية أنها تبدأ بالدخول من خلال "بوابة "ناجز" عن طريق رابط هو http://najiz.sa ، وبعدها يتم التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة".ولفتت إلى أنه "في حال صدور الحكم بالنفقة، وبعد انتهاء فترة الاعتراض المحددة نظاماً واكتساب الحكم الصفة القطعية، وختمه بالختم الخاص بالصيغة التنفيذية من الدائرة مصدرة الحكم، فيمكن التقدم بطلب تنفيذه لمحكمة التنفيذ من خلال الرابط التالي http://najiz.sa.".طالع أيضا: توضيح مهم من الجوازات السعودية بخصوص سفر المطلقات
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أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

توضيح من وزارة العدل السعودية يخص المطلقات

14:02 GMT 01.10.2022
© AP Photoفتيات سعوديات
فتيات سعوديات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AP Photo
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أصدرت وزارة العدل السعودية توضيحا يخص الخطوات التي يتوجب اتباعها من أجل التقدم بدعوى زيادة أو إنقاص أو إلغاء النفقة.
وحسب جريدة عكاظ السعودية فإن التقدم بدعوى زيادة النفقة أو إنقاصها أو إلغائها، لابد له من إجراء إلكتروني، "ولا يستلزم الحضور إلى المحكمة".
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وعن خطوات التقدم أوضحت وزارة العدل السعودية أنها تبدأ بالدخول من خلال "بوابة "ناجز" عن طريق رابط هو http://najiz.sa ، وبعدها يتم التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة".

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة يقوم المستخدم بعدها بـ "اختيار التصنيف الرئيسي: أحوال شخصية، واختيار التصنيف الفرعي: دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة، ونوع الدعوى: دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها".

ولفتت إلى أنه "في حال صدور الحكم بالنفقة، وبعد انتهاء فترة الاعتراض المحددة نظاماً واكتساب الحكم الصفة القطعية، وختمه بالختم الخاص بالصيغة التنفيذية من الدائرة مصدرة الحكم، فيمكن التقدم بطلب تنفيذه لمحكمة التنفيذ من خلال الرابط التالي http://najiz.sa.".
طالع أيضا: توضيح مهم من الجوازات السعودية بخصوص سفر المطلقات
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