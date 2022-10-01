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https://sputnikarabic.ae/20221001/جيوش-على-الورق-دولة-في-حلف-الناتو-لا-تمتلك-جنديا-واحدا-1068486893.html
جيوش على الورق... دولة في حلف الناتو لا تمتلك جنديا واحدا
جيوش على الورق... دولة في حلف الناتو لا تمتلك جنديا واحدا
يمثل حلف شمال الأطلسي "الناتو" أضخم تحالف عسكري في العالم ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1949 ويضم في عضويته 30 دولة، لكن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن إحدى... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T18:13+0000
2022-10-01T18:13+0000
رصد عسكري
الناتو
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ولهذا السبب، يمكن القول أن هناك فرقا بين قوة "الناتو" على الورق والقوة الفعلية للحلف، الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في حربها الفاشلة بأفغانستان، التي تصنف بأنها واحدة من أطول الحروب في العصر الحديث.وتمثل أيسلندا واحدة من الدول الأعضاء في حلف "الناتو" ويتم تصنيفها في المرتبة رقم 30 بين جيوشه، رغم أنها لا تمتلك جنديا واحدا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.لكن الإحصائيات نفسها تشير إلى أن جيش أيسلندا، الذي يمثل أحد جيوش "الناتو" ليس لديه ميزانية دفاع ولا يملك أي نوع من القوات البرية أو البحرية أو الجوية، لكنه يمتلك 96 مطارا و3 موانئ.هل أوشكت نهاية الناتو؟رغم وجود مساعي لضم أعضاء جدد أبرزهم فنلندا والسويد والخلاف مع تركيا بشأن هذين العضوين، إلا أن الحديث عن نهاية حلف شمال الأطلسي أصبح متكررا سواء على لسان محللين عسكريين أو على لسان قادة دول.فقبل سنوات، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن "الناتو" أصبح تحالفا "عتيقا"، بينما وصفه الرئيس الفرنسي الحالي بأنه في حالة "موت دماغي".
https://sputnikarabic.ae/20220524/بالأرقام-ماذا-يحدث-لو-خرجت-تركيا-من-حلف-الناتو-1062671234.html
https://sputnikarabic.ae/20191204/نهاية-الناتو-وشيكة-تجربة-الجنرال-ديغول-تهدد-أكبر-تحالف-عسكري-في-العالم-1043612071.html
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رصد عسكري, الناتو
رصد عسكري, الناتو

جيوش على الورق... دولة في حلف الناتو لا تمتلك جنديا واحدا

18:13 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescuأفراد الجيش الروماني خلال تدريب قوات الناتو
أفراد الجيش الروماني خلال تدريب قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu
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يمثل حلف شمال الأطلسي "الناتو" أضخم تحالف عسكري في العالم ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1949 ويضم في عضويته 30 دولة، لكن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن إحدى الدول الأعضاء به لا تمتلك جنديا واحدا.
ولهذا السبب، يمكن القول أن هناك فرقا بين قوة "الناتو" على الورق والقوة الفعلية للحلف، الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في حربها الفاشلة بأفغانستان، التي تصنف بأنها واحدة من أطول الحروب في العصر الحديث.
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
بالأرقام... ماذا يحدث لو خرجت تركيا من "الناتو" وما أهمية وجودها داخل الحلف؟
24 مايو, 20:36 GMT
وتمثل أيسلندا واحدة من الدول الأعضاء في حلف "الناتو" ويتم تصنيفها في المرتبة رقم 30 بين جيوشه، رغم أنها لا تمتلك جنديا واحدا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن أيسلندا لديها جيش يصنف في المرتبة رقم 30 في "الناتو" ورقم 142 في العالم.
لكن الإحصائيات نفسها تشير إلى أن جيش أيسلندا، الذي يمثل أحد جيوش "الناتو" ليس لديه ميزانية دفاع ولا يملك أي نوع من القوات البرية أو البحرية أو الجوية، لكنه يمتلك 96 مطارا و3 موانئ.

هل أوشكت نهاية الناتو؟

رغم وجود مساعي لضم أعضاء جدد أبرزهم فنلندا والسويد والخلاف مع تركيا بشأن هذين العضوين، إلا أن الحديث عن نهاية حلف شمال الأطلسي أصبح متكررا سواء على لسان محللين عسكريين أو على لسان قادة دول.
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نهاية "الناتو" وشيكة... تجربة الجنرال ديغول تهدد أكبر تحالف عسكري في العالم
4 ديسمبر 2019, 17:35 GMT
فقبل سنوات، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن "الناتو" أصبح تحالفا "عتيقا"، بينما وصفه الرئيس الفرنسي الحالي بأنه في حالة "موت دماغي".
© Sputnikأضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
أضخم 11 جيشا في حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
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