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https://sputnikarabic.ae/20221001/خبير-اقتصادي-الأوروبيون-سيدفعون-ثمن-الاستغناء-عن-الطاقة-الروسية-1068464708.html
خبير اقتصادي: الأوروبيون سيدفعون ثمن الاستغناء عن الطاقة الروسية
خبير اقتصادي: الأوروبيون سيدفعون ثمن الاستغناء عن الطاقة الروسية
يرى المدير العام للشركة الأوروبية للكهرباء، إيليا كالينكوف، أنه عاجلاً أم آجلاً ستكون أوروبا قادرة على الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، لكن ذلك سيحصل على... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T06:41+0000
2022-10-01T06:41+0000
روسيا
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وقال كالينكوف لوكالة "سبوتينك": "بالنسبة للسؤال عما إذا كانت أوروبا ستتكيف بدون موارد روسيا، يمكننا أن نجيب بأمان على ذلك ولكن بأي ثمن سيحدث؟ بعد كل شيء".وأضاف: "بشكل عام، يمكنك التسخين بالحطب وتعلن بفخر أننا فعلنا ذلك بدون الغاز الروسي؛ أنت يمكنك إغلاق إنتاجك أو نقله إلى الولايات المتحدة".ويتابع المسؤول بالقول: "بطبيعة الحال، هذا سيقلل الاعتماد على الغاز الروسي وستكون هناك حاجة أقل ولكن السؤال هنا ليس هو الاستمرار، ولكن الحفاظ على النوعية والاقتصاد".
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روسيا

خبير اقتصادي: الأوروبيون سيدفعون ثمن الاستغناء عن الطاقة الروسية

06:41 GMT 01.10.2022
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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يرى المدير العام للشركة الأوروبية للكهرباء، إيليا كالينكوف، أنه عاجلاً أم آجلاً ستكون أوروبا قادرة على الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، لكن ذلك سيحصل على حساب حياة الناس واقتصادهم.
وقال كالينكوف لوكالة "سبوتينك": "بالنسبة للسؤال عما إذا كانت أوروبا ستتكيف بدون موارد روسيا، يمكننا أن نجيب بأمان على ذلك ولكن بأي ثمن سيحدث؟ بعد كل شيء".
وأضاف: "بشكل عام، يمكنك التسخين بالحطب وتعلن بفخر أننا فعلنا ذلك بدون الغاز الروسي؛ أنت يمكنك إغلاق إنتاجك أو نقله إلى الولايات المتحدة".
ويتابع المسؤول بالقول: "بطبيعة الحال، هذا سيقلل الاعتماد على الغاز الروسي وستكون هناك حاجة أقل ولكن السؤال هنا ليس هو الاستمرار، ولكن الحفاظ على النوعية والاقتصاد".
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