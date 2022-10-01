https://sputnikarabic.ae/20221001/خبير-خطاب-بوتين-تصحيح-مسار-التاريخ-الخاطئ-الذي-دام-على-مدى-ثلاثة-عقود--1068479514.html
خبير: خطاب بوتين "تصحيح مسار التاريخ الخاطئ الذي دام على مدى ثلاثة عقود".
خبير: خطاب بوتين "تصحيح مسار التاريخ الخاطئ الذي دام على مدى ثلاثة عقود".
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حفل في الساحة الحمراء تأييدا لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا: "اليوم هو يوم... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T14:43+0000
2022-10-01T14:43+0000
2022-10-01T14:43+0000
راديو
حول العالم
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خبير: خطاب بوتين "تصحيح مسار التاريخ الخاطئ الذي دام على مدى ثلاثة عقود".
خبير: خطاب بوتين "تصحيح مسار التاريخ الخاطئ الذي دام على مدى ثلاثة عقود".
يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل عمار قناه، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار قناه إلى أنه يمكن أن يُستشف أن هناك عقيدة روسية جديدة، كما هناك إرث تاريخي روسي ستحافظ عليه روسيا بكل السبل والطرق، وكان كلام الرئيس واضحا في أن روسيا الآن تتعرض لأقسى موجات العداء الوجودي، فيما يتعلق بالدولة والثقافة الروسية.بدوره يقول الخبير في الشأن الإقليمي رفعت البدوي في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: خطاب بوتين "تصحيح مسار التاريخ الخاطئ الذي دام على مدى ثلاثة عقود".
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حفل في الساحة الحمراء تأييدا لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا: "اليوم هو يوم متميز، وتاريخي دون أي مبالغة. إنه يوم الحقيقة والعدل... لقد أصبحنا أقوى، لأننا معا، ومعنا الحقيقة، والقوة تكمن في الحقيقة، وهذا يعني النصر".
يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل عمار قناه، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"باعتقادي أن الخطاب كان مهما جدا، والأهم ما في الأمر هو التوقيت، خلال هذه اللحظات التي تمر بها بها روسيا، وأيضا اعتباره جزئيا، خطابا موجها للمنظومة الغربية بالذات، وأيضا للداخل الروسي".
وأشار قناه إلى أنه يمكن أن يُستشف أن هناك عقيدة روسية جديدة، كما هناك إرث تاريخي روسي ستحافظ عليه روسيا بكل السبل والطرق، وكان كلام الرئيس واضحا في أن روسيا الآن تتعرض لأقسى موجات العداء الوجودي، فيما يتعلق بالدولة والثقافة الروسية.
بدوره يقول الخبير في الشأن الإقليمي رفعت البدوي في حديث لبرنامجنا:
" لا شك أن خطاب الرئيس فلاديمير بوتين أمس، كان خطابا تاريخيا نستطيع أن نختصره بجملة واحدة " تصحيح مسار التاريخ الخاطئ الذي دام خطأه على مدى ثلاثة عقود".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..