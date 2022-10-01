عربي
https://sputnikarabic.ae/20221001/رئيس-تشيلي-يتسلم-أوراق-اعتماد-السفير-الإسرائيلي-بعد-أسبوعين-من-الرفض-فيديو-1068466000.html
رئيس تشيلي يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي بعد أسبوعين من الرفض... فيديو
رئيس تشيلي يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي بعد أسبوعين من الرفض... فيديو
أعلنت تشيلي أن رئيس البلاد، غابرييل بوريتش، تسلم رسميا أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، وذلك بعد أسبوعين من رفضه بسبب وفاة شاب فلسطيني. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T07:43+0000
2022-10-01T07:43+0000
إسرائيل
أخبار تشيلي
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg
وحسب صحيفة "هاآرتس"، كان من المقرر في البداية أن يحضر السفير الإسرائيلي جيل أرزيلي المراسم في 15 سبتمبر/أيلول، ولكن حدث التأجيل في نفس اليوم في خطوة وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها "غير مسبوقة".وقالت حكومة تشيلي في بيان، إن قرار الدولة جاء رداً على مقتل شاب فلسطيني خلال عملية عسكرية في الضفة الغربية، مضيفة أنه تم تأجيل المراسم ليوم 30 سبتمبر.وبعدها، قدمت وزارة الخارجية التشيلية، اعتذارها لتل أبيب على واقعة الإحراج الدبلوماسي الذي جرى للسفير الإسرائيلي الجديد في بلادها.وأوضحت أن "قرار التأجيل كان استثنائيا، لكنها تؤكد رغبتها الدائمة في الحفاظ على علاقة أخوية وبناءة مع إسرائيل وشعبها".وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، أن الرئيس التشيلي رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده، حيث ألغى المراسم الدبلوماسية في الوقت الذي وصل فيه السفير بالفعل إلى القصر الرئاسي.وأوضحت التقارير أن الرئيس التشيلي قرر تأجيل الحدث الدبلوماسي بعدما علم بنبأ مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية، ما دفع وزير الخارجية التشيلي إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي بإلغاء الحفل.وتوجد في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة، والعديد منها يحتل مناصب مهمة في البلاد، كما أن الرئيس الجديد معروف بمواقفه المعادية لإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20220916/صحيفة-عبرية-رئيس-تشيلي-يرفض-اعتماد-أوراق-السفير-الإسرائيلي-الجديد-لدى-بلاده-1067808609.html
إسرائيل
أخبار تشيلي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_ba4a1f251e23755f9c95a6c84b0e0576.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار تشيلي, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار تشيلي, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس تشيلي يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي بعد أسبوعين من الرفض... فيديو

07:43 GMT 01.10.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
تابعنا عبرTelegram
أعلنت تشيلي أن رئيس البلاد، غابرييل بوريتش، تسلم رسميا أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، وذلك بعد أسبوعين من رفضه بسبب وفاة شاب فلسطيني.
وحسب صحيفة "هاآرتس"، كان من المقرر في البداية أن يحضر السفير الإسرائيلي جيل أرزيلي المراسم في 15 سبتمبر/أيلول، ولكن حدث التأجيل في نفس اليوم في خطوة وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها "غير مسبوقة".
وقالت حكومة تشيلي في بيان، إن قرار الدولة جاء رداً على مقتل شاب فلسطيني خلال عملية عسكرية في الضفة الغربية، مضيفة أنه تم تأجيل المراسم ليوم 30 سبتمبر.
وبعدها، قدمت وزارة الخارجية التشيلية، اعتذارها لتل أبيب على واقعة الإحراج الدبلوماسي الذي جرى للسفير الإسرائيلي الجديد في بلادها.
وأوضحت أن "قرار التأجيل كان استثنائيا، لكنها تؤكد رغبتها الدائمة في الحفاظ على علاقة أخوية وبناءة مع إسرائيل وشعبها".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
صحيفة عبرية: رئيس تشيلي يرفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده
16 سبتمبر, 07:30 GMT
وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، أن الرئيس التشيلي رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده، حيث ألغى المراسم الدبلوماسية في الوقت الذي وصل فيه السفير بالفعل إلى القصر الرئاسي.
وأوضحت التقارير أن الرئيس التشيلي قرر تأجيل الحدث الدبلوماسي بعدما علم بنبأ مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية، ما دفع وزير الخارجية التشيلي إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي بإلغاء الحفل.
وتوجد في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة، والعديد منها يحتل مناصب مهمة في البلاد، كما أن الرئيس الجديد معروف بمواقفه المعادية لإسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала