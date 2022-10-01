https://sputnikarabic.ae/20221001/زيلينسكي-يصدم-الألمان-بوقاحته-1068465549.html
زيلينسكي يصدم الألمان بوقاحته
زيلينسكي يصدم الألمان بوقاحته
علق المواطنون الألمان على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن مواصلة دعمها للنظام الأوكراني بالأسلحة المناسبة، والتي أكدت فيها أنها ستبذل... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T07:22+0000
2022-10-01T07:22+0000
2022-10-01T07:22+0000
العالم
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ونشرت صحيفة "دي فيلت" تعليقات القراء، حيث قال أحدهم ردا على وزيرة الخارجية الألمانية: "إذن، زيلينسكي لا يريد التفاوض ؟! دعيه يواصل القتال بسرور، لكن من فضلك هو نفسه فقط".وقال مواطن ألماني آخر: "أوكرانيا وسيلة لوضع حد لإضعاف روسيا أو بوتين. هذه استراتيجية جغرافية مشتركة للولايات المتحدة". وكتب معلق ثالث: "أوكرانيا في الناتو ستثير انهيار الحلف مع كل العواقب المترتبة على ذلك". وأشار قارئ آخر إلى أنه "من الخطير بالنسبة لأوكرانيا أن تحاول جر الناتو إلى الصراع ، فهذا سيثير حربًا عالمية". ولخص القراء: "سيكون من غير المسؤول دمج أوكرانيا في أعضاء الناتو".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زيلينسكي يصدم الألمان بوقاحته
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علق المواطنون الألمان على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن مواصلة دعمها للنظام الأوكراني بالأسلحة المناسبة، والتي أكدت فيها أنها ستبذل جهدها لمنع حلف شمال الأطلسي من الانجرار إلى الصراع.
ونشرت صحيفة "دي فيلت"
تعليقات القراء، حيث قال أحدهم ردا على وزيرة الخارجية الألمانية: "إذن، زيلينسكي لا يريد التفاوض ؟! دعيه يواصل القتال بسرور، لكن من فضلك هو نفسه فقط".
وقال مواطن ألماني آخر: "أوكرانيا وسيلة لوضع حد لإضعاف روسيا أو بوتين. هذه استراتيجية جغرافية مشتركة للولايات المتحدة".
وكتب معلق ثالث: "أوكرانيا في الناتو ستثير انهيار الحلف مع كل العواقب المترتبة على ذلك".
وأشار قارئ آخر إلى أنه "من الخطير بالنسبة لأوكرانيا أن تحاول جر الناتو إلى الصراع ، فهذا سيثير حربًا عالمية".
ولخص القراء: "سيكون من غير المسؤول دمج أوكرانيا في أعضاء الناتو".