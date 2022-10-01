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https://sputnikarabic.ae/20221001/سفيرة-الاتحاد-الأوروبي-تغادر-نيكاراغوا-بعد-أسبوع-من-التوترات-الدبلوماسية-1068494756.html
سفيرة الاتحاد الأوروبي تغادر نيكاراغوا بعد أسبوع من التوترات الدبلوماسية
سفيرة الاتحاد الأوروبي تغادر نيكاراغوا بعد أسبوع من التوترات الدبلوماسية
غادرت سفيرة الاتحاد الأوروبي، بيتينا موشيدت نيكاراغوا، اليوم السبت، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان حكومة الرئيس دانيال أورتيغا أنها "شخصًا غير مرغوب فيه". 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T22:42+0000
2022-10-01T22:42+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
نيكاراغوا
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ويأتي ذلك في أعقاب أسبوع من التوترات الدبلوماسية بنيكاراغوا والمجتمع الدولي.كما أعلنت حكومة أورتيغا يوم الجمعة أنها ستعلق العلاقات الدبلوماسية مع هولندا، وفقا لوكالة رويترز.وقال وزير الخارجية الهولندي عبر تويتر يوم السبت، "تأسف هولندا للقرار غير المتناسب الذي اتخذته نيكاراغوا بقطع العلاقات الدبلوماسية. نتخذ موقفًا حازمًا بشأن الهياكل الديمقراطية المتدهورة وانتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا".وأضاف، "لاحظت دول أخرى صعوبات في الحفاظ على حوار مفتوح مع نيكاراغوا. سنناقش خطواتنا التالية مع الاتحاد الأوروبي".كما أعلنت نائبة رئيس نيكاراغوا روزاريو موريللو هذا الأسبوع، أن الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى لن تقبل السفير الجديد المعين من قبل الولايات المتحدة هوغو رودريغيز كممثل لها في ماناغوا.في مارس/آذار الماضي، طردت حكومة أورتيغا سفير الفاتيكان في ماناغوا فالديمار سومرتاغ.
https://sputnikarabic.ae/20221001/نيكاراغوا-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-هولندا-1068464459.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, نيكاراغوا
أخبار الاتحاد الأوروبي, نيكاراغوا

سفيرة الاتحاد الأوروبي تغادر نيكاراغوا بعد أسبوع من التوترات الدبلوماسية

22:42 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTEرجل من نيكاراغوا يحمل علم البلاد أغسطس 2022
رجل من نيكاراغوا يحمل علم البلاد أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTE
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غادرت سفيرة الاتحاد الأوروبي، بيتينا موشيدت نيكاراغوا، اليوم السبت، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان حكومة الرئيس دانيال أورتيغا أنها "شخصًا غير مرغوب فيه".
ويأتي ذلك في أعقاب أسبوع من التوترات الدبلوماسية بنيكاراغوا والمجتمع الدولي.
وأبلغ دينيس مونكادا وزير خارجية نيكاراغوا، موشيدت شفهيا بضرورة مغادرة البلاد بعد أن طالب وفد الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح "السجناء السياسيين" في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
كما أعلنت حكومة أورتيغا يوم الجمعة أنها ستعلق العلاقات الدبلوماسية مع هولندا، وفقا لوكالة رويترز.
وقال وزير الخارجية الهولندي عبر تويتر يوم السبت، "تأسف هولندا للقرار غير المتناسب الذي اتخذته نيكاراغوا بقطع العلاقات الدبلوماسية. نتخذ موقفًا حازمًا بشأن الهياكل الديمقراطية المتدهورة وانتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا".
وأضاف، "لاحظت دول أخرى صعوبات في الحفاظ على حوار مفتوح مع نيكاراغوا. سنناقش خطواتنا التالية مع الاتحاد الأوروبي".
هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا
05:28 GMT
كما أعلنت نائبة رئيس نيكاراغوا روزاريو موريللو هذا الأسبوع، أن الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى لن تقبل السفير الجديد المعين من قبل الولايات المتحدة هوغو رودريغيز كممثل لها في ماناغوا.
في مارس/آذار الماضي، طردت حكومة أورتيغا سفير الفاتيكان في ماناغوا فالديمار سومرتاغ.
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