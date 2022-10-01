https://sputnikarabic.ae/20221001/سماع-دوي-إطلاق-نار-في-وسط-عاصمة-بوركينا-فاسو-بعد-يوم-من-انقلاب-عسكري-جديد-1068474074.html
سماع دوي إطلاق نار وسط عاصمة بوركينا فاسو بعد يوم من انقلاب عسكري جديد
سماع دوي إطلاق نار وسط عاصمة بوركينا فاسو بعد يوم من انقلاب عسكري جديد
سمع دوي إطلاق نار وسط عاصمة بوركينا فاسو، واغاداوغو، اليوم السبت، بعد يوم من انقلاب عسكري جديد نفذه جنود ضد رئيس المجلس العسكري، بول هنري دامبيا. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T12:17+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت إذاعة "راديو أوميغا" المحلي عن شهود أنه سمع دوي إطلاق نار في وسط العاصمة واغاداوغو.وأمس الجمعة، أعلن مجموعة من الجنود في بوركينا فاسو الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، بول هنري سانداوغو دامبيا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور.وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد. وجاء في بيانهم: "لقد قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها".ومنذ عام 2015، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة تابعة لإرهابيي "القاعدة" و"داعش" (المحظورين دوليا) في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص.وكان دامبيا قد استولى على الحكم قبل أقل من 10 أشهر، في الـ 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي 2022، عندما أطاح بروش مارك كريستيان كابوري.وتعهد داميبا عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الإرهابية الدامية منذ سنوات، لكن النشاط الإرهابي تضاعف في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال.ومنذ عدة أسابيع، تتصاعد الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من بوركينا فاسو ضد الحكومة الانتقالية، وقد اشتعل في الأيام الأخيرة بالهجوم على قافلة في جاسكيندي (الشمال)، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20220930/جيش-بوركينا-فاسو-يطيح-بقائده-من-حكم-البلاد-في-انقلاب-داخلي-1068461673.html
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بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
سماع دوي إطلاق نار وسط عاصمة بوركينا فاسو بعد يوم من انقلاب عسكري جديد
12:17 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 12:35 GMT 01.10.2022) تابعنا عبر
سمع دوي إطلاق نار وسط عاصمة بوركينا فاسو، واغاداوغو، اليوم السبت، بعد يوم من انقلاب عسكري جديد نفذه جنود ضد رئيس المجلس العسكري، بول هنري دامبيا.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت إذاعة "راديو أوميغا" المحلي عن شهود أنه سمع دوي إطلاق نار في وسط العاصمة واغاداوغو.
وأمس الجمعة، أعلن مجموعة من الجنود في بوركينا فاسو الاستيلاء على السلطة
وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، بول هنري سانداوغو دامبيا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور.
وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد. وجاء في بيانهم: "لقد قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها".
ومنذ عام 2015، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة تابعة لإرهابيي "القاعدة" و"داعش" (المحظورين دوليا) في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص.
وكان دامبيا قد استولى على الحكم قبل أقل من 10 أشهر، في الـ 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي 2022، عندما أطاح بروش مارك
كريستيان كابوري.
وتعهد داميبا عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الإرهابية الدامية منذ سنوات، لكن النشاط الإرهابي تضاعف في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال.
ومنذ عدة أسابيع، تتصاعد الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من بوركينا فاسو
ضد الحكومة الانتقالية، وقد اشتعل في الأيام الأخيرة بالهجوم على قافلة في جاسكيندي (الشمال)، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.