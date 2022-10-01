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https://sputnikarabic.ae/20221001/شرطة-دبي-تضيف-إلى-أسطولها-أول--سيارة-كهربائية-فارهة-هونتشي-e-hs9---1068469164.html
شرطة دبي تضيف إلى أسطولها أول سيارة كهربائية فارهة.. "هونتشي E-HS9"
شرطة دبي تضيف إلى أسطولها أول سيارة كهربائية فارهة.. "هونتشي E-HS9"
أعلنت شرطة دبي أنها أضافت إلى أسطولها أول سيارة كهربائية فارهة، وهي السيارة "هونتشيE-HS9" والتي صنعتها شركة "وون رود". 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T09:54+0000
2022-10-01T09:54+0000
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفق بيان لشرطة دبي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها الرسمي، في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد نشرت صورة السيارة الكهربائية الفارهة "هوتشي".وعن مواصفات تلك السيارة، أوضح البيان أن سيارات "هونتشي E-HS9"؛ "تستخدم الكهرباء بنسبة 100%، وتقطع خلال الشحنة الكاملة مسافة 440 كيلومتر، وتبلغ مدة شحنها من 6 إلى 8 ساعات".ولفت إلى أن السيارة تستطيع الانتقال من "مسافة صفر إلى 100 كيلو متر في 5 ثواني، فيما تحتوي على شاشات داخلية متعددة وحديثة".وأشار إلى أن "هونتشيE-HS9" تندرج تحت "فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام دفع رباعي ذكي ومُتطور، وتحتوي المصابيح الأمامية والخلفية على تقنية LED، إضافة إلى نظام إنارة ذو إضاءة عالية، ومصابيح نهارية".طالع أيضا: تقنية غير مسبوقة لشحن السيارات والحافلات الكهربائية في دبي... صور
https://sputnikarabic.ae/20220806/تقرير-معدل-مبيعات-السيارات-الكهربائية-في-السوق-الإماراتية-يرتفع-10--1066069410.html
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دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

شرطة دبي تضيف إلى أسطولها أول سيارة كهربائية فارهة.. "هونتشي E-HS9"

09:54 GMT 01.10.2022
© www.facebook.com/Talaqiechannelأسرع سيارة كهربائية في العالم
أسرع سيارة كهربائية في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© www.facebook.com/Talaqiechannel
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أعلنت شرطة دبي أنها أضافت إلى أسطولها أول سيارة كهربائية فارهة، وهي السيارة "هونتشيE-HS9" والتي صنعتها شركة "وون رود".
ووفق بيان لشرطة دبي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها الرسمي، في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد نشرت صورة السيارة الكهربائية الفارهة "هوتشي".
وعن مواصفات تلك السيارة، أوضح البيان أن سيارات "هونتشي E-HS9"؛ "تستخدم الكهرباء بنسبة 100%، وتقطع خلال الشحنة الكاملة مسافة 440 كيلومتر، وتبلغ مدة شحنها من 6 إلى 8 ساعات".
ولفت إلى أن السيارة تستطيع الانتقال من "مسافة صفر إلى 100 كيلو متر في 5 ثواني، فيما تحتوي على شاشات داخلية متعددة وحديثة".
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وأشار إلى أن "هونتشيE-HS9" تندرج تحت "فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام دفع رباعي ذكي ومُتطور، وتحتوي المصابيح الأمامية والخلفية على تقنية LED، إضافة إلى نظام إنارة ذو إضاءة عالية، ومصابيح نهارية".
طالع أيضا: تقنية غير مسبوقة لشحن السيارات والحافلات الكهربائية في دبي... صور
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