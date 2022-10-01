https://sputnikarabic.ae/20221001/صحيفة-الإجراء-الأمريكي-الكاسح-لن-يؤثر-على-روسيا-1068474948.html
صحيفة: الإجراء الأمريكي "الكاسح" لن يؤثر على روسيا
صحيفة: الإجراء الأمريكي "الكاسح" لن يؤثر على روسيا
أكدت صحف غربية أن جميع العقوبات الغربية السابقة، والتي كان آخرها حزمة أعلنت أمريكا عنها أمس الجمعة، لن تؤثر على الاقتصاد الروسي على الرغم من وصفها بـ"الإجراء... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:32+0000
2022-10-01T13:32+0000
2022-10-01T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
اقتصاد
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وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، عقوبات على مئات المسؤولين الروس وعدد من أعضاء مجلس الدوما وأسرهم وبعض الشركات، حيث وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، هذه العقوبات بأنها "إجراء كاسح".لكن صحيفة "بلومبرغ" أكدت أنه في "الواقع لن يكون لهذه الإجراءات تأثير عملي يذكر"، لأن روسيا تستطيع الحفاظ على اقتصادها عن طريق عائدات النفط والغاز، بحسب المصدر.ونوهت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات "تثير تساؤلات جوهرية حول فعالية العقوبات، على الرغم من حجمها الذي يظهر على الورق، أن إدارة بايدن تلاحق محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، وألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء والشخصية الرئيسية في قطاع الطاقة الروسي. إلا أن مجموعة العقوبات هذه لم تؤثر حتى الآن ماديا على الحرب على الأرض في أوكرانيا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد خلال كلمة ألقاها، أمس الجمعة، قبل مراسم توقيع انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، أن الغرب لم يتوقع أن معظم دول العالم ستختار التعاون مع روسيا رغم العقوبات المفروضة عليها.قال الرئيس الروسي في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي، إن الغرب لم يتوقع أن أغلب دول العالم ستختار التعاون مع روسيا خلال فترة العقوبات، لذلك بدأ بإجراءات جديدة، وتابع: "الأنغلوساكسون (الولايات المتحدة وبريطانيا) غير راضيين عن (نتائج) العقوبات (ضد روسيا)، فانتقلوا إلى التخريب من خلال تنظيم انفجارات تستهدف خطوط أنابيب الغاز الدولية "التيار الشمالي" التي تمتد على طول قاع بحر البلطيق، بدؤوا في الواقع، بتدمير البنية التحتية للطاقة لعموم أوروبا، هذا أمر لا يصدق، لكنه حقيقي".ونوه بوتين إلى أن "العقيدة العسكرية للولايات المتحدة والناتو مبنية على الهيمنة والخداع بشأن (الاحتواء) المزعوم".
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-تحارب-العبودية-وثقافة-الوالد-رقم-1-و2-بدلا-من-الأب-والأم--1068450240.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
صحيفة: الإجراء الأمريكي "الكاسح" لن يؤثر على روسيا
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أكدت صحف غربية أن جميع العقوبات الغربية السابقة، والتي كان آخرها حزمة أعلنت أمريكا عنها أمس الجمعة، لن تؤثر على الاقتصاد الروسي على الرغم من وصفها بـ"الإجراء الكاسح".
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، عقوبات على مئات المسؤولين الروس وعدد من أعضاء مجلس الدوما وأسرهم وبعض الشركات، حيث وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، هذه العقوبات بأنها "إجراء كاسح".
لكن صحيفة "بلومبرغ" أكدت أنه في "الواقع لن يكون لهذه الإجراءات تأثير عملي يذكر"، لأن روسيا تستطيع الحفاظ على اقتصادها عن طريق عائدات النفط والغاز، بحسب المصدر.
ونوهت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات
"تثير تساؤلات جوهرية حول فعالية العقوبات، على الرغم من حجمها الذي يظهر على الورق، أن إدارة بايدن تلاحق محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، وألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء والشخصية الرئيسية في قطاع الطاقة الروسي. إلا أن مجموعة العقوبات هذه لم تؤثر حتى الآن ماديا على الحرب على الأرض في أوكرانيا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد خلال كلمة ألقاها، أمس الجمعة، قبل مراسم توقيع انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، أن الغرب لم يتوقع أن معظم دول العالم
ستختار التعاون مع روسيا رغم العقوبات المفروضة عليها.
قال الرئيس الروسي في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي
، إن الغرب لم يتوقع أن أغلب دول العالم ستختار التعاون مع روسيا خلال فترة العقوبات، لذلك بدأ بإجراءات جديدة، وتابع: "الأنغلوساكسون (الولايات المتحدة وبريطانيا) غير راضيين عن (نتائج) العقوبات (ضد روسيا)، فانتقلوا إلى التخريب من خلال تنظيم انفجارات تستهدف خطوط أنابيب الغاز الدولية "التيار الشمالي" التي تمتد على طول قاع بحر البلطيق، بدؤوا في الواقع، بتدمير البنية التحتية للطاقة لعموم أوروبا، هذا أمر لا يصدق، لكنه حقيقي".
ونوه بوتين إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في عملية نزع الطابع الصناعي عن أوروبا من خلال رفض الهيدروكربونات من روسيا"، مشيرا إلى أن "سياسيي الاتحاد الأوروبي يعلمون ذلك لكنهم يبتعدون عن بلدانهم".
ونوه بوتين إلى
أن "العقيدة العسكرية للولايات المتحدة والناتو مبنية على الهيمنة والخداع بشأن (الاحتواء) المزعوم".