https://sputnikarabic.ae/20221001/صحيفة-5-أسباب-تمنع-تسليم-الغرب-دبابات-حديثة-لأوكرانيا-منها-تجنب-سيناريو-حلب-1068473543.html

صحيفة: 5 أسباب تمنع تسليم الغرب دبابات حديثة لأوكرانيا منها "تجنب سيناريو حلب"

صحيفة: 5 أسباب تمنع تسليم الغرب دبابات حديثة لأوكرانيا منها "تجنب سيناريو حلب"

كشفت صحيفة متخصصة في السلاح والعتاد العسكري عن 5 أسباب جوهرية تساهم بامتناع الغرب عن تسليم أوكرانيا دبابات أمريكية وألمانية حديثة مثل "ليوبارد 2" أو "أبرامز". 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T12:21+0000

2022-10-01T12:21+0000

2022-10-01T12:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

العالم

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وطالب نظام كييف بتزويده بهذه الدبابات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، و"ظهرت بعض هذه الدعوات في الغرب أيضا والتي طالبت بتسليم الجيش الأوكراني والميليشيات المتحالفة مع كييف والمقاولين دبابات غربية رئيسية"، بحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري.ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تسليم نظام كييف كميات هائلة من الأسلحة وطائرات بدون طيار ودبابات سوفيتية الصنع، لكن "يبدو أن إرسال دبابات غربية الصنع غير مرجح على نحو متزايد على الرغم من شحنات الأسلحة الغربية إلى كييف التي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وذلك بسبب 5 عوامل رئيسية، خصوصا فيما يتعلق بتسليم دبابات "لوبارد 2" الألمانية ودبابات "أبرامز أم 1" الأمريكية، وهما من نواح كثيرة تصميمين متشابهين ومشتقين من "MBT-70" الأمريكية الألمانية المشتركة الفاشلة التي صنعت في الثمانينيات، بحسب توصيف المجلة.1- الخوف من وقوعها بيد روسياالسبب الأول هو التهديد الخطير الذي يمكن أن تشكله عمليات تسليم الدبابتين " Leopard II " و" M1 Abrams "، وذلك نظرًا لمقدار الاعتماد عليهما من قبل "الناتو" والدول المتحالفة مع الغرب في جميع أنحاء العالم.2- "سيناريو حلب" كان صادما ومحرجانوهت المجلة إلى أن العامل الثاني، وربما الأكثر أهمية، هو "أن الاستخدامات السابقة لكل من "أبرامز" و"ليوبارد 2" ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية قد أثارت أسئلة مهمة بشأن فعاليتها.وقامت مؤسسة " Stars and Stripes" بتقييم سمعة الدبابة الألمانية حيث أكدت أنها "تعرضت لقصف في المعارك مع مقاتلي داعش (الإرهابي)"، ووصفت صحيفة "National Interest" أداء الدبابة بأنه كان "صادما" وأكدت أنها لم تملك درعا جيدا، لقد "ثبت أنها ضعيفة بشكل محرج في القتال" على الرغم من عدم مواجهتهم لخصوم مسلحين بشكل جيد، في إشارة إلى روسيا.وجاء في المقال "استخدم الجيش التركي هذه الدبابات بشكل مماثل ضد الميليشيات الكردية، وشهدت خسائر أيضا وكانت "خسائر أبرامز العراقية شديدة بالمثل".3- شراهتها للوقود والغازأشارت المجلة إلى أن العامل الثالث هو التكلفة، حيث تعتبر تكلفة تشغيل دبابات ليوبارد 2 وأبرامز عالية جدا، حيث تستخدم إحداها الوقود بشراهة وأخرى محركات توربينات غازية عالية الصيانة.4- عدم التوافقية مشكلة حقيقيةنوهت الصحيفة إلى أن السبب الرابع هو أن الدبابات لا تتوافق مع مخزونات الدروع الحالية في أوكرانيا، حيث يعد دمج عيارات جديدة من الذخيرة أحد المشكلات التي قد يسببها هذا الأمر.5- لا تستطيع قطع الجسور وتتطلب كوادرأما بالنسبة إلى العامل الخامس، فقد نوهت الصحيفة إلى أن الدبابات الغربية، على عكس الدبابات الروسية والسوفييتية، ثقيلة جدًا لا تستطيع استخدام البنية التحتية المدنية مثل الجسور والطرق، مما سيحد من الفائدة التي قد تقدمها كل من أبرامز أو ليوبارد 2 للجيش الأوكراني.وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من امتلاك الكثير من الدول الغربية هذه الدبابات، إلا أن أي منها لم يقدم طلبا لألمانا أو أمريكا من أجل استخدامها من قبل طرف ثالث، أي أوكرانيا.

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