https://sputnikarabic.ae/20221001/عضو-الكنيست-المتطرف-بن-غفير-يقتحم-حي-الشيخ-جراح-بالقدس-فيديو-وصور-1068494177.html

عضو الكنيست المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح بالقدس.. فيديو وصور

عضو الكنيست المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح بالقدس.. فيديو وصور

اقتحم عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، حي الشيخ جراح، الواقع شرق مدينة القدس المحتلة. 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T21:48+0000

2022-10-01T21:48+0000

2022-10-01T21:48+0000

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وذكرت صحيفة القدس، في وقت متأخر من مساء السبت، أن بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت (قوة يهودية)" قد اقتحم حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في وقت أغلقت قوات الشرطة الإسرائيلية مداخل الحي وانتشرت في المنطقة بالتزامن مع اقتحام بن غفير.وأكدت أن إيتمار بن غفير ينفذ، بشكل شبه يومي، ومعه عشرات المستوطنين، اقتحامات لساحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بحماية القوات الإسرائيلية، في وقت يقود اقتحامات هؤلاء المستوطنين لحي الشيخ جراح لاستفزاز الأهالي الفلسطينيين، من أجل تهجيرهم قسريا من الحي والاستيلاء على بيوتهم لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية.وكانت الإدارة الأمريكية قد وجهت تحذيرا لبنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلي، بشأن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، بأن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور روبرت مينينديز، قد حذر نتنياهو من أن انضمام المتطرف الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للحكومة الإسرائيلية المقبلة سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.ونقل الموقع العبري عن مصدر مطلع أن نتنياهو التقى السيناتور روبرت مينينديز خلال زيارة الأخير لتل أبيب، وحذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، من ضم أي شخصيات متطرفة للحكومة المقبلة.وأكد المصدر الإسرائيلي أن نتنياهو قد عبر عن غضبه من تصريحات السيناتور الأمريكي، وبأن كل من حضر اللقاء قد لاحظ كم كان "بيبي" (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) غاضبا.وأشار الموقع إلى أن اللقاء الذي عقده نتنياهو مع وفد أمريكي رفيع المستوى، بزعامة السيناتور روبرت مينينديز قد جرى في تل أبيب في الخامس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وحاول خلاله نتنياهو تصوير اللقاء ووضع كاميرات سرية، إلا أن الوفد الأمريكي كشف هذه الخديعة الإسرائيلية، وطلب عدم تصوير اللقاء، بدعوى عدم استخدام نتنياهو له كدعاية انتخابية.وفي السابع من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، كاميرا سرية خلال لقائه بوفد أمريكي سرا.وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا" أن نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية قد وضع كاميرا سرية خلال اجتماعه مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.وأكد الموقع أن عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي جراهام، أحد الحضور، قد لاحظ وجود كاميرا فيديو في الغرفة، قام أحد مستشاري نتنياهو بتشغيلها، في الوقت الذي وضع نتنياهو ميكروفونا في يده، حيث طالب جراهام، على الفور، بإزالة أي كاميرات أو ميكروفونات خلال اللقاء.

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