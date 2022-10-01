https://sputnikarabic.ae/20221001/غازبروم-نعمل-مع-الجانب-الإيطالي-على-حل-مشكلة-توريد-الغاز-عبر-النمسا-1068475971.html
"غازبروم": نعمل مع الجانب الإيطالي على حل مشكلة توريد الغاز عبر النمسا
"غازبروم": نعمل مع الجانب الإيطالي على حل مشكلة توريد الغاز عبر النمسا
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، أن الشركة تعمل مع الجانب الإيطالي على حل مشكلة توريد الغاز عبر النمسا. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:14+0000
2022-10-01T13:14+0000
2022-10-01T13:28+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت "غازبروم" في بيان نشرته على قناتها الرسمية في تلغرام، إنه "تم تعليق نقل الغاز الروسي بموجب عقود شركة غازبروم للتصدير عبر أراضي النمسا بسبب رفض المشغل النمساوي تأكيد ترشيحات النقل".واختتمت الشركة الروسية بيانها: "تعمل غازبروم على حل المشكلة مع المشترين الإيطاليين".أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، بأن شركة غازبروم الروسية أخطرتها في بيان يفيد باستحالة نقل الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا اليوم السبت.وأضافت شركة الطاقة الإيطالية أنها ستقدم معلومات جديدة إذا تم استئناف إمدادات الغاز.
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روسيا, اقتصاد
"غازبروم": نعمل مع الجانب الإيطالي على حل مشكلة توريد الغاز عبر النمسا
13:14 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 13:28 GMT 01.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، أن الشركة تعمل مع الجانب الإيطالي على حل مشكلة توريد الغاز عبر النمسا.
وقالت "غازبروم" في بيان نشرته على قناتها الرسمية في تلغرام
، إنه "تم تعليق نقل الغاز الروسي بموجب عقود شركة غازبروم للتصدير عبر أراضي النمسا بسبب رفض المشغل النمساوي تأكيد ترشيحات النقل".
وأوضح البيان أن توقف عمليات التوريد "يعود سببه إلى التغييرات التنظيمية التي حدثت في النمسا في نهاية سبتمبر/أيلول".
واختتمت الشركة الروسية بيانها: "تعمل غازبروم على حل المشكلة مع المشترين الإيطاليين".
أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة
، بأن شركة غازبروم الروسية أخطرتها في بيان يفيد باستحالة نقل الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا اليوم السبت.
وجاء في بيان"إيني": ذكرت "غازبروم" أنها لا تستطيع تأكيد كميات الغاز المطلوبة اليوم السبت، بسبب إعلان استحالة نقل الغاز عبر النمسا، وبالتالي فإن تدفق الغاز الروسي المتجه إلى "إيني" عبر نقطة تفتيش تارفيسيو سيكون عند مستوى الصفر.
وأضافت شركة الطاقة الإيطالية أنها ستقدم معلومات جديدة إذا تم استئناف إمدادات الغاز.