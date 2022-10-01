https://sputnikarabic.ae/20221001/غوتيريش-يدين-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-ويدعو-إلى-تجنب-العنف-1068485016.html

غوتيريش يدين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو ويدعو إلى تجنب العنف

غوتيريش يدين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو ويدعو إلى تجنب العنف

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "إدانته الشديدة" للانقلاب الذي نفذته مجموعة عسكرية في بوركينا فاسو أمس الجمعة، معلنة عزل رئيس المجلس العسكري... 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T17:01+0000

2022-10-01T17:01+0000

2022-10-01T17:01+0000

العالم

بوركينا فاسو

أنطونيو غوتيريش

منظمة الأمم المتحدة

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القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم السبت، "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التطورات الجارية في بوركينا فاسو، ويدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والانخراط في حوار".وأضاف "يعرب الأمين العام عن دعمه الكامل للجهود الإقليمية من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري في البلاد".وشدد على أن بوركينا فاسو "تحتاج إلى السلام والاستقرار والوحدة لمحاربة الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العاملة في أجزاء من البلاد".وبحسب البيان جدد الأمين العام "التزام الأمم المتحدة بمساندة شعب بوركينا فاسو في جهوده لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال مصدر مطلع في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن "مفاوضات لتفادي سقوط الدولة، بدأت بين قادة المجلس العسكري الذين قادوا الانقلاب في بوركينا فاسو، والرئيس العسكري المعزول، برعاية توغو وكوت ديفوار".وكان الحاكم العسكري الجديد لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، قال في وقت سابق اليوم إن الرئيس المخلوع بول هنري داميبا لجأ إلى قاعدة للجيش الفرنسي وكان يخطط لشن هجوم مضاد بعد انقلاب في اليوم السابق.ونفت السفارة الفرنسية في وقت سابق أي تورط للجيش الفرنسي في الأحداث الأخيرة في بوركينا فاسو وقالت إن القوات الفرنسية لا تحمي أي سلطات في البلد الأفريقي.وأمس الجمعة، اقتحمت مجموعة من الجنود محطة التلفزيون الوطنية RTB، وأعلنت أن دامبيا قد تمت الإطاحة به من منصبه، وقالت إنه تم تعليق دستور البلاد وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.يشار إلى أن الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، كان قد أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن تتم الإطاحة به أمس الجمعة في انقلاب عسكري جديد.وبعد توليه السلطة، قدم داميبا وعودا بإنهاء العنف الإسلامي المتطرف الذي أجبر مليوني شخص على الفرار من ديارهم في بوركينا فاسو. لكن مجموعة من الضباط بقيادة النقيب إبراهيم تراوري قالت أمس الجمعة إن داميبا فشل ولذا تم عزله من منصب الرئيس المؤقت.

https://sputnikarabic.ae/20221001/مصادر-بدء-مفاوضات-بين-قادة-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-والرئيس-المعزول-1068484817.html

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العالم, بوركينا فاسو, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة