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https://sputnikarabic.ae/20221001/فرنسا-تدين-أعمال-العنف-ضد-سفارتها-في-بوركينا-فاسو-1068492565.html
فرنسا تدين أعمال العنف ضد سفارتها في بوركينا فاسو
فرنسا تدين أعمال العنف ضد سفارتها في بوركينا فاسو
دانت فرنسا ما وصفته بـ "أعمال العنف ضد السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو"، داعية كل الجهات المعنية لضمان أمنها، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T21:31+0000
2022-10-01T21:31+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم السبت: "ندين بأشد العبارات العنف ضد نفوذنا الدبلوماسي في بوركينا فاسو… أي هجوم على سفارتنا غير مقبول وندعو الجهات المعنية إلى ضمان أمنها وفق الاتفاقيات الدولية".وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "إدانته الشديدة" للانقلاب الذي نفذته مجموعة عسكرية في بوركينا فاسو، أمس الجمعة، معلنة عزل رئيس المجلس العسكري السابق بول هنري سانداوغو داميبا.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التطورات الجارية في بوركينا فاسو، ويدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والانخراط في حوار".وأضاف: "يعرب الأمين العام عن دعمه الكامل للجهود الإقليمية من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري في البلاد، حيث تحتاج بوركينا فاسو إلى السلام والاستقرار والوحدة لمحاربة الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العاملة في أجزاء من البلاد".وتابع: "كما يؤكد الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بمساندة شعب بوركينا فاسو في جهوده لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".ونقلت إذاعة "راديو أوميغا" المحلي عن شهود أنه سمع دوي إطلاق نار في وسط العاصمة واغادوغو.ومن جانبها، ذكرت صحيفة "لو فاسو" المحلية أن وسط العاصمة يشهد تعزيزات أمنية مشددة، من قبل قوات مسلحة تابعة للجيش، مضيفة أن مقر التليفزيون الرسمي، القريب من القصر الرئاسي، محاطا بالقوات التي منعت الموظفين من الوصول إلى المبنى.ولفتت الصحيفة إلى أن المحال التجارية لا تزال مغلقة في منطقة السوق الكبير بوسط العاصمة، بينما تنتشر المتاريس الأمنية في غالبية الشوارع.وأمس الجمعة، أعلنت مجموعة من الجنود في بوركينا فاسو الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم وحل الحكومة وإلغاء الدستور.وظهر قائد المجموعة العسكرية المتمردة الرائد بالجيش إبراهيم تراوري على شاشة التلفزيون الرسمي يعلن إقالة داميبا وتولي حكم البلاد خلفا له.واعترفت رئاسة بوركينا فاسو لاحقا بحدوث تمرد في الجيش وقالت إن "محادثات جارية لاستعادة الهدوء والسكينة"، مضيفة أن "من وصفته بـ "العدو"، الذي يهاجم البلاد، لا يريد سوى الانقسام الداخلي من أجل إكمال عمله لزعزعة الاستقرار".وكان المئات من المواطنين قد تظاهروا في مدينة "بوبو ديولاسو" العاصمة الاقتصادية لبوركينا فاسو (غربي البلاد)، الخميس الماضي، للمطالبة برحيل داميبا لعدم كفاءته في إدارة الملف الأمني، خاصة في أعقاب الهجوم الذي استهدف قافلة إمدادات في مدينة جاسكيدي شمالي البلاد ما نجم عنه وقوع العديد من الضحايا.وكانت قيادات في الجيش ببوركينا فاسو قد أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحت اسم "الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" بقيادة داميبا، إقالة الرئيس السابق روش كابوري، وحل الحكومة.ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول) في بوركينا فاسو غربي إفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخل البلاد.
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

فرنسا تدين أعمال العنف ضد سفارتها في بوركينا فاسو

21:31 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / Clemens Bilanوزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / Clemens Bilan
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دانت فرنسا ما وصفته بـ "أعمال العنف ضد السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو"، داعية كل الجهات المعنية لضمان أمنها، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم السبت: "ندين بأشد العبارات العنف ضد نفوذنا الدبلوماسي في بوركينا فاسو… أي هجوم على سفارتنا غير مقبول وندعو الجهات المعنية إلى ضمان أمنها وفق الاتفاقيات الدولية".
وأضرم متظاهرون في بوركينا فاسو، النيران في مبنى تابع للسفارة الفرنسية، احتجاجا على "التدخل" الفرنسي في الشؤون الداخلية لبلادهم، رغم نفي باريس للأمر.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "إدانته الشديدة" للانقلاب الذي نفذته مجموعة عسكرية في بوركينا فاسو، أمس الجمعة، معلنة عزل رئيس المجلس العسكري السابق بول هنري سانداوغو داميبا.
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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التطورات الجارية في بوركينا فاسو، ويدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والانخراط في حوار".
وأضاف: "يعرب الأمين العام عن دعمه الكامل للجهود الإقليمية من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري في البلاد، حيث تحتاج بوركينا فاسو إلى السلام والاستقرار والوحدة لمحاربة الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العاملة في أجزاء من البلاد".
وتابع: "كما يؤكد الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بمساندة شعب بوركينا فاسو في جهوده لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".
وصباح اليوم، سمع دوي إطلاق نار في وسط عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، بعد يوم من انقلاب عسكري جديد ضد رئيس المجلس العسكري، بول هنري سانداوغو داميبا.
ونقلت إذاعة "راديو أوميغا" المحلي عن شهود أنه سمع دوي إطلاق نار في وسط العاصمة واغادوغو.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "لو فاسو" المحلية أن وسط العاصمة يشهد تعزيزات أمنية مشددة، من قبل قوات مسلحة تابعة للجيش، مضيفة أن مقر التليفزيون الرسمي، القريب من القصر الرئاسي، محاطا بالقوات التي منعت الموظفين من الوصول إلى المبنى.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحال التجارية لا تزال مغلقة في منطقة السوق الكبير بوسط العاصمة، بينما تنتشر المتاريس الأمنية في غالبية الشوارع.
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وأمس الجمعة، أعلنت مجموعة من الجنود في بوركينا فاسو الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم وحل الحكومة وإلغاء الدستور.
وظهر قائد المجموعة العسكرية المتمردة الرائد بالجيش إبراهيم تراوري على شاشة التلفزيون الرسمي يعلن إقالة داميبا وتولي حكم البلاد خلفا له.
كما أعلنت المجموعة العسكرية إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل.
واعترفت رئاسة بوركينا فاسو لاحقا بحدوث تمرد في الجيش وقالت إن "محادثات جارية لاستعادة الهدوء والسكينة"، مضيفة أن "من وصفته بـ "العدو"، الذي يهاجم البلاد، لا يريد سوى الانقسام الداخلي من أجل إكمال عمله لزعزعة الاستقرار".
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وكان المئات من المواطنين قد تظاهروا في مدينة "بوبو ديولاسو" العاصمة الاقتصادية لبوركينا فاسو (غربي البلاد)، الخميس الماضي، للمطالبة برحيل داميبا لعدم كفاءته في إدارة الملف الأمني، خاصة في أعقاب الهجوم الذي استهدف قافلة إمدادات في مدينة جاسكيدي شمالي البلاد ما نجم عنه وقوع العديد من الضحايا.
وكانت قيادات في الجيش ببوركينا فاسو قد أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحت اسم "الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" بقيادة داميبا، إقالة الرئيس السابق روش كابوري، وحل الحكومة.
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ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول) في بوركينا فاسو غربي إفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخل البلاد.
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