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https://sputnikarabic.ae/20221001/قائد-عمليات-بغداد-لا-توجد-نية-لقطع-جسور-أخرى-ولا-مبرر-لحظر-التجوال-1068476905.html
قائد عمليات بغداد: لا توجد نية لقطع جسور أخرى ولا مبرر لحظر التجوال
قائد عمليات بغداد: لا توجد نية لقطع جسور أخرى ولا مبرر لحظر التجوال
قال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، إن خطة تأمين المتظاهرين تسير كما خطط لها. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:39+0000
2022-10-01T13:39+0000
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وأكد قائد عمليات بغداد عدم وجود نية لقطع جسور أخرى، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لفرض حظر التجوال، حسبما نقلت وكالة "واع". وقال سليم إن "احتكاكاً حدث مع جزء من المتظاهرين في ساحة التحرير، ويتوقع أن هناك مندسين حاولوا إثارة الشغب". وأشار سليم إلى أن القوات ملتزمة بضبط النفس لتجنب وقوع إصابات، لافتا إلى أن الطرق المقطوعة هي فقط المؤدية إلى ساحات التظاهر.
https://sputnikarabic.ae/20221001/الأمن-العراقي-يستخدم-القنابل-المسيلة-للدموع-لتفريق-المتظاهرين-وسط-بغداد-1068468610.html
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

قائد عمليات بغداد: لا توجد نية لقطع جسور أخرى ولا مبرر لحظر التجوال

13:39 GMT 01.10.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي تحاول تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
قوات الأمن العراقي تحاول تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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قال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، إن خطة تأمين المتظاهرين تسير كما خطط لها.
وأكد قائد عمليات بغداد عدم وجود نية لقطع جسور أخرى، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لفرض حظر التجوال، حسبما نقلت وكالة "واع".
وقال سليم إن "احتكاكاً حدث مع جزء من المتظاهرين في ساحة التحرير، ويتوقع أن هناك مندسين حاولوا إثارة الشغب".
بغداد تشتعل، تظارهات، مظاهرات، بغداد، العراق 2 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
الأمن العراقي يستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وسط بغداد
09:29 GMT
وأشار سليم إلى أن القوات ملتزمة بضبط النفس لتجنب وقوع إصابات، لافتا إلى أن الطرق المقطوعة هي فقط المؤدية إلى ساحات التظاهر.
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