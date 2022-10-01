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https://sputnikarabic.ae/20221001/كوريا-الجنوبية-تفكر-في-تشديد-العقوبات-ضد-جارتها-الشمالية-ردا-على-تجربتها-النووية-المحتملة-1068471471.html
كوريا الجنوبية تفكر في تشديد العقوبات ضد جارتها الشمالية ردا على تجربتها النووية المحتملة
كوريا الجنوبية تفكر في تشديد العقوبات ضد جارتها الشمالية ردا على تجربتها النووية المحتملة
قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، إن حكومة بلاده تدرس خيارات "مختلفة" لتعزيز العقوبات ‏ضد كوريا الشمالية، وسط تكهنات بأن تجربتها النووية قد تكون... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T11:00+0000
2022-10-01T11:00+0000
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وجاءت تصريحات جين خلال حديثه إلى الصحفيين، بعد سلسلة من إطلاق الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من قبل كوريا الشمالية في الأسبوع الحالي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقال بارك "سنرد بصرامة على (استفزاز كوريا الشمالية)، وسننظر في تشديد العقوبات على بيونغ يانغ إذا لزم الأمر".وينصب تركيز حكومة كوريا الجنوبية على ردع عمليات نقل البضائع غير المشروعة لكوريا الشمالية من سفينة إلى سفينة، وكذلك عرقلة محاولة بيونغ يانغ لتأمين الأموال غير المشروعة لبرامج أسلحتها النووية، من خلال سرقة العملات المشفرة، بحسب "يونهاب".وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة خارجية كوريا الجنوبية أن وزيرها، بارك جين، كان يشير إلى إمكانية قيام كوريا الشمالية بأول تجربة نووية تحت الأرض منذ عام 2017.وقالت وكالة التجسس في كوريا الجنوبية إن نظام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد يجري تجربة نووية تحت الأرض في وقت ما بين 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري و7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذا قررت بيونغ يانغ المضي قدما في ذلك.وقالت وزارة التوحيد في سيئول أيضا إنها ستراجع سبل فرض عقوبات أكثر صرامة على بيونغ يانغ من أجل ردعها عن الانخراط في أعمال استفزازية "إضافية".وكان الرئيس الكوري الجنوبي، "يون سيوك-يول"، توعد اليوم السبت جارته كوريا الشمالية بما وصفه بـ "ردود ساحقة" إذا استخدمت السلاح النووي ضد بلاده.ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية قال "يول" اليوم السبت: "إذا أقدمت كوريا الشمالية على استخدام الأسلحة النووية فستواجه ردود فعل ساحقة وحازمة من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجيشنا".تصريحات "يول" جاءت خلال كلمة له في ذكرى يوم القوات الوطنية العسكرية، الـ74، والذي أقيم لأول مرة منذ توليه منصبه في جامعة "كيريونغ" بإقليم "تشونغ تشونغ" الجنوبي.
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم

كوريا الجنوبية تفكر في تشديد العقوبات ضد جارتها الشمالية ردا على تجربتها النووية المحتملة

11:00 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / KimWon-Jinإطلاق صاروخ من طراز "هواسونغ-12" (Hwasong-12)، كوريا الشمالية، 16 سبتمبر/ أيلول 2017
إطلاق صاروخ من طراز هواسونغ-12 (Hwasong-12)، كوريا الشمالية، 16 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
إطلاق صاروخ من طراز "هواسونغ-12" (Hwasong-12)، كوريا الشمالية، 16 سبتمبر/ أيلول 2017
© AFP 2022 / KimWon-Jin
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قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، إن حكومة بلاده تدرس خيارات "مختلفة" لتعزيز العقوبات ‏ضد كوريا الشمالية، وسط تكهنات بأن تجربتها النووية قد تكون وشيكة.‏
وجاءت تصريحات جين خلال حديثه إلى الصحفيين، بعد سلسلة من إطلاق الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من قبل كوريا الشمالية في الأسبوع الحالي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وقال بارك "سنرد بصرامة على (استفزاز كوريا الشمالية)، وسننظر في تشديد العقوبات على بيونغ يانغ إذا لزم الأمر".
وتابع: "نظرا لوجود العديد من المجالات (التي يمكننا النظر إليها)، مثل القطاعات البحرية والفضائية الإلكترونية والمالية، فإننا نخطط لمراجعة الخيارات للتعامل معها على المستوى المناسب".
وينصب تركيز حكومة كوريا الجنوبية على ردع عمليات نقل البضائع غير المشروعة لكوريا الشمالية من سفينة إلى سفينة، وكذلك عرقلة محاولة بيونغ يانغ لتأمين الأموال غير المشروعة لبرامج أسلحتها النووية، من خلال سرقة العملات المشفرة، بحسب "يونهاب".
وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
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أمس, 15:27 GMT
وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة خارجية كوريا الجنوبية أن وزيرها، بارك جين، كان يشير إلى إمكانية قيام كوريا الشمالية بأول تجربة نووية تحت الأرض منذ عام 2017.
وقالت وكالة التجسس في كوريا الجنوبية إن نظام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد يجري تجربة نووية تحت الأرض في وقت ما بين 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري و7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذا قررت بيونغ يانغ المضي قدما في ذلك.
وقالت وزارة التوحيد في سيئول أيضا إنها ستراجع سبل فرض عقوبات أكثر صرامة على بيونغ يانغ من أجل ردعها عن الانخراط في أعمال استفزازية "إضافية".
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، "يون سيوك-يول"، توعد اليوم السبت جارته كوريا الشمالية بما وصفه بـ "ردود ساحقة" إذا استخدمت السلاح النووي ضد بلاده.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية قال "يول" اليوم السبت: "إذا أقدمت كوريا الشمالية على استخدام الأسلحة النووية فستواجه ردود فعل ساحقة وحازمة من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجيشنا".
تصريحات "يول" جاءت خلال كلمة له في ذكرى يوم القوات الوطنية العسكرية، الـ74، والذي أقيم لأول مرة منذ توليه منصبه في جامعة "كيريونغ" بإقليم "تشونغ تشونغ" الجنوبي.
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