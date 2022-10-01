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لبنان... إطلاق نار كثيف على مقهى في دوحة عرمون
لبنان... إطلاق نار كثيف على مقهى في دوحة عرمون
شهد أحد مقاهي دوحة عرمون بمحافظة جبل لبنان، اليوم السبت، حادث إطلاق نار كثيف من قبل مسلحين. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T14:03+0000
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وقالت وكالة أنباء "الوطنية" إن الحادث وقع على خلفية خلافات شخصية اندلعت منذ يومين، ما أسفر عنه إطلاق نار على محال تجارية مملوكة للمشاركين في االاشتباك.وأضافت الوكالة أن حادث إطلاق النار أسفر عن تحطم زجاج المقهى وتكسير بعض محتوياته، واقتصرت الأضرار على الماديات، وسط حال من الذعر الشديد بين أبناء المنطقة.في السياق ذاته، أطلق المسلحون النار على مطعم آخر في دوحة عرمون - الشارع العام، ما أسفر عن تحطم محتوياته دون وقوع إصابات بشرية.وفي وقت سابق، وقع شجار في دوحة عرمون بين صاحب مولد كهربائي وأحد المواطنين، استدعى تدخل طرف ثالث ثم تطور الأمر إلى إطلاق نار على الشخص الثالث الذي كانت ابنته برفقته، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.وعمد أقارب المعتدى عليه للرد على مطلق النار، حيث أحرقوا منزله، فيما حضرت القوى الأمنية مع شرطة البلدية إلى المكان لتطويق الحادث.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان

لبنان... إطلاق نار كثيف على مقهى في دوحة عرمون

14:03 GMT 01.10.2022
© AP Photo / Bilal Hussein الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
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شهد أحد مقاهي دوحة عرمون بمحافظة جبل لبنان، اليوم السبت، حادث إطلاق نار كثيف من قبل مسلحين.
وقالت وكالة أنباء "الوطنية" إن الحادث وقع على خلفية خلافات شخصية اندلعت منذ يومين، ما أسفر عنه إطلاق نار على محال تجارية مملوكة للمشاركين في االاشتباك.
وأضافت الوكالة أن حادث إطلاق النار أسفر عن تحطم زجاج المقهى وتكسير بعض محتوياته، واقتصرت الأضرار على الماديات، وسط حال من الذعر الشديد بين أبناء المنطقة.
في السياق ذاته، أطلق المسلحون النار على مطعم آخر في دوحة عرمون - الشارع العام، ما أسفر عن تحطم محتوياته دون وقوع إصابات بشرية.
وفي وقت سابق، وقع شجار في دوحة عرمون بين صاحب مولد كهربائي وأحد المواطنين، استدعى تدخل طرف ثالث ثم تطور الأمر إلى إطلاق نار على الشخص الثالث الذي كانت ابنته برفقته، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.
وعمد أقارب المعتدى عليه للرد على مطلق النار، حيث أحرقوا منزله، فيما حضرت القوى الأمنية مع شرطة البلدية إلى المكان لتطويق الحادث.
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