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https://sputnikarabic.ae/20221001/لبنان-نقيب-محرري-الصحافة-ينتقد-التصرفات-الرعناء-بحق-الإعلاميين-1068466138.html
لبنان... نقيب محرري الصحافة ينتقد "التصرفات الرعناء" بحق الإعلاميين
لبنان... نقيب محرري الصحافة ينتقد "التصرفات الرعناء" بحق الإعلاميين
انتقد نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، ما وصفه بالتصرفات الرعناء التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T07:47+0000
2022-10-01T07:47+0000
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وقالت وكالة أنباء "المركزية" اللبنانية إن القصيفي اتصل برئيس مكتب "الوكالة الوطنية للإعلام" في منطقة إقليم الخروب - الشوف، أحمد منصور، واطلع منه على تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له على أيدي عناصر مسلحة، بينما كان في مهمة إعلامية وإنسانية في بلدة مزبود الشوفية".ودعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، إلى توقيف هذه العناصر، بعدما ثبت انتماؤها إلى سلك قوى الأمن الداخلي وغيرها من الأجهزة الأمنية، وكانت بثياب مدنية.وأضاف القصيفي: "كان الحري بعناصر قوى الأمن أن تقف إلى جانب الزميل منصور والأهالي، الذين كانوا يساهمون في إخماد نيران الحريق الذي كان يهدد البلدة والمنطقة، لا الاعتداء عليه، وترهيب الناس بإطلاق النار عشوائيا، حيث كان الزميل منصور يقوم بواجبه المهني والوطني".واختتم القصيفي بالإعراب "عن أمله في أن تبلغ القضية خواتمها، بالانتصار للزميل منصور من خلال إنزال العقاب الرادع بحق الفاعلين، الذين تسببوا له بأذى مادي ومعنوي".
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

لبنان... نقيب محرري الصحافة ينتقد "التصرفات الرعناء" بحق الإعلاميين

07:47 GMT 01.10.2022
© AP Photo / Hussein Malla الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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انتقد نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، ما وصفه بالتصرفات الرعناء التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون.
وقالت وكالة أنباء "المركزية" اللبنانية إن القصيفي اتصل برئيس مكتب "الوكالة الوطنية للإعلام" في منطقة إقليم الخروب - الشوف، أحمد منصور، واطلع منه على تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له على أيدي عناصر مسلحة، بينما كان في مهمة إعلامية وإنسانية في بلدة مزبود الشوفية".
وقال القصيفي أن "مثل هذه التصرفات الرعناء، التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون، لن تلقى منا إلا الشجب والاستنكار والملاحقة القضائية أمام كل المراجع".
ودعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، إلى توقيف هذه العناصر، بعدما ثبت انتماؤها إلى سلك قوى الأمن الداخلي وغيرها من الأجهزة الأمنية، وكانت بثياب مدنية.
وأضاف القصيفي: "كان الحري بعناصر قوى الأمن أن تقف إلى جانب الزميل منصور والأهالي، الذين كانوا يساهمون في إخماد نيران الحريق الذي كان يهدد البلدة والمنطقة، لا الاعتداء عليه، وترهيب الناس بإطلاق النار عشوائيا، حيث كان الزميل منصور يقوم بواجبه المهني والوطني".
واختتم القصيفي بالإعراب "عن أمله في أن تبلغ القضية خواتمها، بالانتصار للزميل منصور من خلال إنزال العقاب الرادع بحق الفاعلين، الذين تسببوا له بأذى مادي ومعنوي".
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