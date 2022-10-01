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https://sputnikarabic.ae/20221001/لوكاشينكو-بيلاروسيا-والصين-تعززان-تنسيق-الجهود-في-الاقتصاد-والسياسة-الخارجية-1068469009.html
لوكاشينكو: بيلاروسيا والصين تعززان تنسيق الجهود في الاقتصاد والسياسة الخارجية
لوكاشينكو: بيلاروسيا والصين تعززان تنسيق الجهود في الاقتصاد والسياسة الخارجية
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن بلاده والصين تعتزمان تعزيز التنسيق المشترك للجهود في السياسة الخارجية والاقتصاد في المرحلة الحالية من... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T09:43+0000
2022-10-01T09:44+0000
العالم
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وقال لوكاشينكو في رسالة بعثها إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة العيد الوطني الثالث والسبعين للصين: "إنني مقتنع بأنه في المرحلة الحالية من العلاقات الدولية، ستعزز بيلاروسيا والصين التنسيق المشترك للجهود في مجالات السياسة الخارجية والاقتصاد وتنفذ مبادرات جديدة لتعميق التعاون الثنائي".كما قال الرئيس البيلاروسي إن مستوى الشراكة بين مينسك وبكين ارتقى إلى مستوى التعاون الاستراتيجي متعدد الأطراف في قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة في سمرقند بأوزبكستان الشهر الماضي.العيد الوطني للصين هو يوم عطلة عامة يتم الاحتفال به في الأول من أكتوبر لإحياء ذكرى الإعلان الرسمي لجمهورية الصين الشعبية في عام 1949.
https://sputnikarabic.ae/20221001/بوتين-لنظيره-الصيني-رغم-تعقيدات-الوضع-الدولي-تتطور-علاقاتنا-في-ظل-التعاون-الاستراتيجي-1068464987.html
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العالم

لوكاشينكو: بيلاروسيا والصين تعززان تنسيق الجهود في الاقتصاد والسياسة الخارجية

09:43 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 01.10.2022)
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن بلاده والصين تعتزمان تعزيز التنسيق المشترك للجهود في السياسة الخارجية والاقتصاد في المرحلة الحالية من العلاقات الدولية، بالإضافة إلى تعميق التعاون الثنائي.
وقال لوكاشينكو في رسالة بعثها إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة العيد الوطني الثالث والسبعين للصين: "إنني مقتنع بأنه في المرحلة الحالية من العلاقات الدولية، ستعزز بيلاروسيا والصين التنسيق المشترك للجهود في مجالات السياسة الخارجية والاقتصاد وتنفذ مبادرات جديدة لتعميق التعاون الثنائي".
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
بوتين لنظيره الصيني: رغم تعقيدات الوضع الدولي تتطور علاقاتنا في ظل التعاون الاستراتيجي
06:50 GMT
كما قال الرئيس البيلاروسي إن مستوى الشراكة بين مينسك وبكين ارتقى إلى مستوى التعاون الاستراتيجي متعدد الأطراف في قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة في سمرقند بأوزبكستان الشهر الماضي.
العيد الوطني للصين هو يوم عطلة عامة يتم الاحتفال به في الأول من أكتوبر لإحياء ذكرى الإعلان الرسمي لجمهورية الصين الشعبية في عام 1949.
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