https://sputnikarabic.ae/20221001/مجلس-الوزراء-العراقي-يعلن-تعطيل-الدوام-الرسمي-الاثنين-المقبل-1068471978.html
مجلس الوزراء العراقي يعلن تعطيل الدوام الرسمي الاثنين المقبل
مجلس الوزراء العراقي يعلن تعطيل الدوام الرسمي الاثنين المقبل
قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع أنحاء البلاد، الاثنين المقبل، احتفالا باليوم الوطني. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T11:24+0000
2022-10-01T11:24+0000
2022-10-01T11:24+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفق بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ونشرته وكالة الأنباء العراقية، واع، أكدت تعطيل الدوام الرسمي في جميع المصالح يوم الاثنين المقبل احتفالا باليوم الوطني.وقال البيان: "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين، الموافق للثالث من تشرين الأول 2022، احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق".وكان أول اختيار لهذا اليوم في فبراير/ شباط من العام 2008 ولكن لم يمرر وقتها البرلمان قانونا بذلك، إلى أن طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العام 2020 الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة إعداد مشروع قانون خاص بشأن العيد الوطني لجمهورية العراق يكون منفصلا ومستقلا عن القانون الخاص بالعُطل الرسمية، على أن تتم إحالته إلى مجلس النواب.
https://sputnikarabic.ae/20200420/أول-محافظة-عراقية-تستعد-للاحتفال-بالانتصار-على-فيروس-كورونا-1045219248.html
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أخبار العراق اليوم
مجلس الوزراء العراقي يعلن تعطيل الدوام الرسمي الاثنين المقبل
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قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع أنحاء البلاد، الاثنين المقبل، احتفالا باليوم الوطني.
ووفق بيان أصدرته
الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ونشرته وكالة الأنباء العراقية، واع، أكدت تعطيل الدوام الرسمي في جميع المصالح يوم الاثنين المقبل احتفالا باليوم الوطني.
وقال البيان: "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين، الموافق للثالث من تشرين الأول 2022، احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق".
يشار إلى أن اختيار اليوم الوطني العراقي، الـ3 من أكتوبر/تشرين الأول كل عام، يوافق ذكرى استقلاله والخلاص من الانتداب البريطاني في التاريخ نفسه من عام 1932.
وكان أول اختيار لهذا اليوم في فبراير/ شباط من العام 2008 ولكن لم يمرر وقتها البرلمان قانونا بذلك، إلى أن طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العام 2020 الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة إعداد مشروع قانون خاص بشأن العيد الوطني لجمهورية العراق يكون منفصلا ومستقلا عن القانون الخاص بالعُطل الرسمية، على أن تتم إحالته إلى مجلس النواب.