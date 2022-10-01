https://sputnikarabic.ae/20221001/محلل-سياسي-إنشاء-مركز-قيادة-في-ألمانيا-تضحية-أمريكية-بأوكرانيا-1068471769.html

محلل سياسي: إنشاء مركز قيادة في ألمانيا تضحية أمريكية بأوكرانيا

محلل سياسي: إنشاء مركز قيادة في ألمانيا تضحية أمريكية بأوكرانيا

قال الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي السوري، إن الهدف من استعداد أمريكا لإنشاء مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا يتمثل... 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T11:16+0000

2022-10-01T11:16+0000

2022-10-01T11:16+0000

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وأضاف دنورة، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا الإعلان يعني تحديد سقف النزاع وحده الأدنى بإطالة أمده ضمن حدود منظور الحرب بالوكالة، والتصعيد ولكن ضمن إطار الابتعاد عن احتمالات المواجهة العسكرية المباشرة للناتو مع روسيا.وتابع: "بعكس ما قد يخطر للبعض فإن رفض أو تأخير انضمام أوكرانيا للناتو قد يكون أخطر من تسريع انضمامها، فلو انضمت أوكرانيا للناتو اليوم ستكون احتمالات تثبيت خطوط المواجهة الحالية كخطوط لوقف إطلاق النار، وتاليًا كحدود دائمة (أو حدود أمر واقع) (defacto borders) هي الأرجح".واستطرد بالقول: "انضمام أوكرانيا للناتو سيعني عمليًا أن المظلة النووية للحلف، ومظلة الردع القائم على التهديد بالمواجهة الشاملة، ستمتدان على الجغرافية الأوكرانية التي لا تزال بحوزة نظام زيلينسكي، وهذا يعني أن تغيير الخطوط الحالية سواء لمصلحة روسيا أو أوكرانيا سيخضع لمعايير الردع المتبادل الذي كان قائمًا أيام الحرب الباردة، أي مبادئ الرد المرن flexible response، ومراحل الدفاع المباشر direct defense، والتصعيد المتعمد Deliberate Escalation والرد النووي العام General Nuclear Response، أو ما يتم إدخاله على هذه الاستراتيجيات من تعديلات لتلائم الظروف الحالية".وأشار إلى أن هذا من شأنه على الأغلب أن يثبت الخطوط الحالية وفق معايير توازن الرعب والردع المتبادل، مع بقاء المواقف السياسية الرافضة للاستفتاءات الأخيرة ونتائجها، وفي المقابل فإن الاستمرار في الحرب بالوكالة والمراهنة على الاستنزاف طويل الأمد لروسيا قد ينذر بالتصعيد الذي قد ينتهي بتوسع نطاق القتال ليشمل أطراف أخرى، ويفضي بالتالي إلى الوصول أيضًا إلى حافة الهاوية، وهذه المرحلة أو التلويح بها قد يكون ضرورياً كمفتاح للتسويات اللاحقة.وأوضح دنورة أن إنشاء مثل هذه القيادة في ألمانيا يعني عمليًا قيام الولايات المتحدة بفرض نوعا من زيادة الانخراط الألماني في الصراع، وهو ينسجم مع الهدف الأمريكي المضمر بإيقاف وتيرة التحسن السابق للعلاقات الألمانية- الروسية بوصفه تهديدًا للهيمنة الأمريكية على أوروبا، وبابًا لتوسيع هامش استقلالية القرار الأوروبي، وهو ما سعت الولايات المتحدة لإيقافه عبر استهداف خط التيار الشمالي، وعبر إثارة النزاع في أوكرانيا من الأساس.وكشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لنشر مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، أن البنتاغون يستعد لنشر مركز مراقبة عن كثب في ألمانيا للتنسيق مع الحلفاء بشأن الحرب في أوكرانيا.وأشارت هذه الصحيفة إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس القيادة الأوروبية للولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي، ووفقا للخطة سيكون المركز الجديد "تحت القيادة الموحدة" للجنرال الأمريكي الذي سيكون مسؤولا مباشرة أمام كافولي.وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تشمل المهمة نحو 300 شخص سيتمركزون في المقر الأوروبي للجيش الأمريكي في مدينة فيسبادن الألمانية.واعتبرت الصحيفة أن اتخاذ القرار النهائي بشأن إنشاء وحدة جديدة سيكون في الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن القيادة الجديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار تهديد روسيا لأوكرانيا والدول المجاورة لسنوات عديدة".

https://sputnikarabic.ae/20221001/تقرير-غربي-يكشف-عن-بوادر-انهيار-حلف-الناتو-بسبب-أوكرانيا-1068469467.html

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