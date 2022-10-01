عربي
https://sputnikarabic.ae/20221001/مرشحان-كويتيان-يفوزان-بعضوية-مجلس-الأمة-من-داخل-السجن-1068481395.html
مرشحان كويتيان يفوزان بعضوية مجلس الأمة من داخل السجن
مرشحان كويتيان يفوزان بعضوية مجلس الأمة من داخل السجن
فاز مرشحان في انتخابات مجلس الأمة في الكويت رغم أنهما محبوسان حاليا، وهو ما يعد سابقة تاريخية في الانتخابات البرلمانية في البلد الخليجي. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T15:35+0000
2022-10-01T15:35+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102046/91/1020469150_0:216:4065:2503_1920x0_80_0_0_2c8ff73b1b9ce815851add816e417933.jpg
وأعلن فوز النائب مرزوق الخليفة بمقعد قبيلة شمّر في الدائرة الرابعة، على الرغم من وجوده في السجن، تنفيذا لحكم صادر بحقه في قضية انتخابات فرعية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.ويجرم القانون الكويتي ما يسمى "الانتخابات الفرعية" هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.وينص قانون الانتخاب الكويتي في مادته "45" على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها".واستنادا إلى هذه المادة قضت محكمة الجنايات بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لـ29 مواطنا بتهمة المشاركة بانتخابات فرعية شمر بالدائرة الرابعة، بينهم النائب مرزوق الخليفة ونواب آخرون، وأعلن الخليفة خوضه الانتخابات من داخل السجن وحصل بالفعل على 5170 صوتًا ليتمكن من الوصول إلى مقعد المجلس وهو داخل سجنه.وفي نفس الانتخابات فاز المرشح حامد البذالي في الدائرة الثانية، وحصل النائب على المركز الرابع، على الرغم أنه قيد الحبس الاحتياطي، وبانتظار عرضه على القاضي في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، في قضية "تشاورية بني غانم"، وهي أيضا قضية انتخابات فرعية.وتسعى الكويت إلى السيطرة على هذا التصرف وتعتبره مشوها ومقيدا للحياة الديمقراطية وحرية الانتخاب.
https://sputnikarabic.ae/20220622/ولي-العهد-الكويتي-يعلن-حل-مجلس-الأمة-والدعوة-إلى-انتخابات-عامة-1064043025.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102046/91/1020469150_221:0:3845:2718_1920x0_80_0_0_2e3c54d063a8a1c40558fd81e3f4f832.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مرشحان كويتيان يفوزان بعضوية مجلس الأمة من داخل السجن

15:35 GMT 01.10.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
تابعنا عبرTelegram
فاز مرشحان في انتخابات مجلس الأمة في الكويت رغم أنهما محبوسان حاليا، وهو ما يعد سابقة تاريخية في الانتخابات البرلمانية في البلد الخليجي.
وأعلن فوز النائب مرزوق الخليفة بمقعد قبيلة شمّر في الدائرة الرابعة، على الرغم من وجوده في السجن، تنفيذا لحكم صادر بحقه في قضية انتخابات فرعية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
ويجرم القانون الكويتي ما يسمى "الانتخابات الفرعية" هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.
وينص قانون الانتخاب الكويتي في مادته "45" على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها".
واستنادا إلى هذه المادة قضت محكمة الجنايات بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لـ29 مواطنا بتهمة المشاركة بانتخابات فرعية شمر بالدائرة الرابعة، بينهم النائب مرزوق الخليفة ونواب آخرون، وأعلن الخليفة خوضه الانتخابات من داخل السجن وحصل بالفعل على 5170 صوتًا ليتمكن من الوصول إلى مقعد المجلس وهو داخل سجنه.
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
ولي العهد الكويتي يعلن حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة
22 يونيو, 12:33 GMT
وفي نفس الانتخابات فاز المرشح حامد البذالي في الدائرة الثانية، وحصل النائب على المركز الرابع، على الرغم أنه قيد الحبس الاحتياطي، وبانتظار عرضه على القاضي في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، في قضية "تشاورية بني غانم"، وهي أيضا قضية انتخابات فرعية.
وتسعى الكويت إلى السيطرة على هذا التصرف وتعتبره مشوها ومقيدا للحياة الديمقراطية وحرية الانتخاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала