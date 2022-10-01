https://sputnikarabic.ae/20221001/مقتل-فلسطيني-برصاص-إسرائيلي-بالقدس-بدعوى-محاولته-إلقاء-زجاجة-حارقة-1068479063.html
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بالقدس بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بالقدس بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة
قتل فلسطيني، اليوم السبت، برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة تجاه عناصرها. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T14:27+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن فتى فلسطينيا قتل برصاص شرطة حرس الحدود خلال "أعمال شغب" في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، بعدما حاول إلقاء زجاجة حارقة تجاه قوات الشرطة المتواجدة في المكان.فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الشاب فايز خالد دمدوم (18 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في عنقه".وعلى عكس الرواية الإسرائيلية، أضافت الصحة الفلسطينية أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه دمدوم، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور".وتشهد مدينة القدس الشرقية وجميع أنحاء الضفة الغربية توترات متزايدة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث شرعت الأولى أواخر مارس/آذار الماضي في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة بعد مقتل 17 إسرائيليا في هجمات دامية شهدتها إسرائيل والضفة.واعتقلت إسرائيل خلال العملية مئات الفلسطينيين، في مداهمات ليلية لمدن وبلدات الضفة كما اغتالت العديد من النشطاء الفلسطينيين ما فجر غضب عارم بين الفلسطينيين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن
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مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بالقدس بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة
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قتل فلسطيني، اليوم السبت، برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة تجاه عناصرها.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية إن فتى فلسطينيا قتل برصاص شرطة حرس الحدود خلال "أعمال شغب" في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، بعدما حاول إلقاء زجاجة حارقة تجاه قوات الشرطة المتواجدة في المكان.
فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الشاب فايز خالد دمدوم (18 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في عنقه".
وعلى عكس الرواية الإسرائيلية، أضافت الصحة الفلسطينية
أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه دمدوم، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور".
وتشهد مدينة القدس الشرقية وجميع أنحاء الضفة الغربية
توترات متزايدة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث شرعت الأولى أواخر مارس/آذار الماضي في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة بعد مقتل 17 إسرائيليا في هجمات دامية شهدتها إسرائيل والضفة.
واعتقلت إسرائيل خلال العملية مئات الفلسطينيين، في مداهمات ليلية لمدن وبلدات الضفة كما اغتالت العديد من النشطاء الفلسطينيين ما فجر غضب عارم بين الفلسطينيين.