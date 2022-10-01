عربي
https://sputnikarabic.ae/20221001/مقتل-فلسطيني-برصاص-إسرائيلي-بالقدس-بدعوى-محاولته-إلقاء-زجاجة-حارقة-1068479063.html
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بالقدس بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بالقدس بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة
قتل فلسطيني، اليوم السبت، برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة تجاه عناصرها. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T14:27+0000
2022-10-01T14:27+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049028682_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_e9ecc6fee7f873cdd0ab8501222f4a0e.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن فتى فلسطينيا قتل برصاص شرطة حرس الحدود خلال "أعمال شغب" في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، بعدما حاول إلقاء زجاجة حارقة تجاه قوات الشرطة المتواجدة في المكان.فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الشاب فايز خالد دمدوم (18 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في عنقه".وعلى عكس الرواية الإسرائيلية، أضافت الصحة الفلسطينية أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه دمدوم، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور".وتشهد مدينة القدس الشرقية وجميع أنحاء الضفة الغربية توترات متزايدة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث شرعت الأولى أواخر مارس/آذار الماضي في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة بعد مقتل 17 إسرائيليا في هجمات دامية شهدتها إسرائيل والضفة.واعتقلت إسرائيل خلال العملية مئات الفلسطينيين، في مداهمات ليلية لمدن وبلدات الضفة كما اغتالت العديد من النشطاء الفلسطينيين ما فجر غضب عارم بين الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20220928/تشييع-4-فلسطينيين-قتلوا-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-والحداد-يعم-الضفة-الغربية-صور-1068363477.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049028682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_410c896eec24ed1b6f18a8c9521dcb9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن

مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بالقدس بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة

14:27 GMT 01.10.2022
© Sputnik . Kareem Tebiوقفة طلاب جامعة حلب بعنوان "القدس أقرب من أي وقت مضى"، سوريا 21 مايو 2021
وقفة طلاب جامعة حلب بعنوان القدس أقرب من أي وقت مضى، سوريا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Kareem Tebi
تابعنا عبرTelegram
قتل فلسطيني، اليوم السبت، برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة تجاه عناصرها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن فتى فلسطينيا قتل برصاص شرطة حرس الحدود خلال "أعمال شغب" في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، بعدما حاول إلقاء زجاجة حارقة تجاه قوات الشرطة المتواجدة في المكان.
فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الشاب فايز خالد دمدوم (18 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في عنقه".
الفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
تشييع 4 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية... فيديو وصور
28 سبتمبر, 15:13 GMT
وعلى عكس الرواية الإسرائيلية، أضافت الصحة الفلسطينية أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه دمدوم، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور".
وتشهد مدينة القدس الشرقية وجميع أنحاء الضفة الغربية توترات متزايدة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث شرعت الأولى أواخر مارس/آذار الماضي في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة بعد مقتل 17 إسرائيليا في هجمات دامية شهدتها إسرائيل والضفة.
واعتقلت إسرائيل خلال العملية مئات الفلسطينيين، في مداهمات ليلية لمدن وبلدات الضفة كما اغتالت العديد من النشطاء الفلسطينيين ما فجر غضب عارم بين الفلسطينيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала