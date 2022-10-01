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مقتل 10 عمال في هجوم مسلح لحركة الشباب الصومالية
مقتل 10 عمال في هجوم مسلح لحركة الشباب الصومالية
أعلنت السلطات المحلية في إقليم غدو بولاية جوبالاند جنوب الصومال مقتل عشرة أشخاص بالإقليم إثر هجوم شنه مسلحين من حركة الشباب المتشددة. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T21:42+0000
2022-10-01T21:42+0000
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وقال محافظ إقليم غدو أحمد بولي غراد، إن "العناصر الإرهابية شنوا هجوما مسلحا على الأشخاص عندما كانوا يعملون على حفر بئر لسقيا المنكوبين جراء موجة الجفاف التي ضربت عدة مناطق بجنوب ووسط البلاد".وأضاف أن الإرهابيين أشعلوا النيران في جثث الضحايا وكذلك أحرقوا معداتهم.وأكد أن الجيش الصومالي والانتفاضة الشعبية قاما بعدة ضربات لميليشيات الشباب الإرهابية، مما أدى إلى تطهير العديد من المناطق التي كانت بحوزتها في السنوات الماضية.وانهارت الصومال كدولة موحدة في عام 1991 مع سقوط نظام سياد بري، واعترف المجتمع الدولي بالحكومة الفيدرالية باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة التي تسيطر على العاصمة مقديشو وعدة مناطق في الصومال.وتشن حركة "الشباب" الإرهابية صراعا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية وتسيطر على مناطق واسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصومال.وفي مايو/ أيار، قررت الولايات المتحدة تجديد الضربات ضد الجماعة الإرهابية من أجل مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله على القوات الشريكة للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الجيش-الصومالي-يتصدى-لهجوم-حركة-الشباب-وسط-البلاد-1068391494.html
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الصومال, العالم
الصومال, العالم

مقتل 10 عمال في هجوم مسلح لحركة الشباب الصومالية

21:42 GMT 01.10.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Norجنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
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أعلنت السلطات المحلية في إقليم غدو بولاية جوبالاند جنوب الصومال مقتل عشرة أشخاص بالإقليم إثر هجوم شنه مسلحين من حركة الشباب المتشددة.
وقال محافظ إقليم غدو أحمد بولي غراد، إن "العناصر الإرهابية شنوا هجوما مسلحا على الأشخاص عندما كانوا يعملون على حفر بئر لسقيا المنكوبين جراء موجة الجفاف التي ضربت عدة مناطق بجنوب ووسط البلاد".
وأضاف أن الإرهابيين أشعلوا النيران في جثث الضحايا وكذلك أحرقوا معداتهم.
وأكد أن الجيش الصومالي والانتفاضة الشعبية قاما بعدة ضربات لميليشيات الشباب الإرهابية، مما أدى إلى تطهير العديد من المناطق التي كانت بحوزتها في السنوات الماضية.
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
الجيش الصومالي يتصدى لهجوم تشنه "حركة الشباب" وسط البلاد
29 سبتمبر, 11:48 GMT
وانهارت الصومال كدولة موحدة في عام 1991 مع سقوط نظام سياد بري، واعترف المجتمع الدولي بالحكومة الفيدرالية باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة التي تسيطر على العاصمة مقديشو وعدة مناطق في الصومال.
وتشن حركة "الشباب" الإرهابية صراعا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية وتسيطر على مناطق واسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصومال.
وفي مايو/ أيار، قررت الولايات المتحدة تجديد الضربات ضد الجماعة الإرهابية من أجل مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله على القوات الشريكة للولايات المتحدة.
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