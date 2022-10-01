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https://sputnikarabic.ae/20221001/مقتل-127-شخصا-وإصابة-180-آخرين-خلال-أعمال-شغب-في-ملعب-كرة-قدم-بإندونيسيا-1068494894.html
مقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين خلال أعمال شغب في ملعب كرة قدم بإندونيسيا.. فيديو
مقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين خلال أعمال شغب في ملعب كرة قدم بإندونيسيا.. فيديو
أفادت وسائل إعلام إندونسية، ليل السبت/الأحد، بمقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين خلال أعمال شغب خلال مباراة كرة قدم. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T22:52+0000
2022-10-01T23:11+0000
إندونسيا
أعمال شغب
ملعب كرة قدم
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وبحسب موقع صحيفة (Detik) تسببت أعمال الشغب في ملعب كانجوروهان في مالانج في مقتل 127 شخصا من بين أنصار نادي أريما، من بينهم شرطيان.وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية، نيكو أفينتا، للصحفيين إن "127 شخصًا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة".وأضاف، أن 34 شخصًا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى في أثناء عملية الإنقاذ.وبحسب الإعلام الإندونيسي، بدأت الفوضى عندما اقتحمت الجماهير الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا.وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع. كما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المدرجات. ما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والركض بسرعة خوفا من الاختناق وهو سبب رئيسي في زيادة الوفيات، وفقا لوسائل إعلام إندونيسية.وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إندونيسية، سحب من الغاز المسيل للدموع أطلقتها الشرطة على المشجعين في المدرجات.
إندونسيا
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إندونسيا, أعمال شغب, ملعب كرة قدم
إندونسيا, أعمال شغب, ملعب كرة قدم

مقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين خلال أعمال شغب في ملعب كرة قدم بإندونيسيا.. فيديو

22:52 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 23:11 GMT 01.10.2022)
© Photo / pixabay/pixel2013كرة قدم متمركزة في وسط الملعب
كرة قدم متمركزة في وسط الملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Photo / pixabay/pixel2013
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أفادت وسائل إعلام إندونسية، ليل السبت/الأحد، بمقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين خلال أعمال شغب خلال مباراة كرة قدم.
وبحسب موقع صحيفة (Detik) تسببت أعمال الشغب في ملعب كانجوروهان في مالانج في مقتل 127 شخصا من بين أنصار نادي أريما، من بينهم شرطيان.
وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية، نيكو أفينتا، للصحفيين إن "127 شخصًا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة".
وأضاف، أن 34 شخصًا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى في أثناء عملية الإنقاذ.
وبحسب الإعلام الإندونيسي، بدأت الفوضى عندما اقتحمت الجماهير الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا.
وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع. كما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المدرجات. ما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والركض بسرعة خوفا من الاختناق وهو سبب رئيسي في زيادة الوفيات، وفقا لوسائل إعلام إندونيسية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إندونيسية، سحب من الغاز المسيل للدموع أطلقتها الشرطة على المشجعين في المدرجات.
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