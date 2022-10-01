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https://sputnikarabic.ae/20221001/مندوب-الصين-بالأمم-المتحدة-نشعر-بالقلق-بسبب-تعطل-نورد-استريم-ونتوقع-اضطرابات-في-سوق-الطاقة-العالمية-1068468132.html
مندوب الصين بالأمم المتحدة: نشعر بالقلق بسبب تعطل نورد استريم ونتوقع اضطرابات في سوق الطاقة العالمية
مندوب الصين بالأمم المتحدة: نشعر بالقلق بسبب تعطل نورد استريم ونتوقع اضطرابات في سوق الطاقة العالمية
أكد مندوب الصين الدائم بالأمم المتحدة، قنغ شوانغ، أن أعطال نورد استريم ستتسبب في اضطرابات وتقلبات في أسواق الطاقة العالمية. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T09:26+0000
2022-10-01T09:26+0000
الصين
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "جلوبال شينا ديلي" أكد شوانغ أن الصين تشعر بالقلق إزاء تعطل خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 ، مؤكدا أن هذا الأمر أدى إلى تفاقم نقص إمدادات الطاقة في أوروبا، متوقعا أن يتسبب ذلك في تقلبات أسواق الطاقة إلى جانب ارتفاع الأسعار.وقال: "أدى التعطيل المادي لخط الأنابيب، نتيجة للتسريبات، إلى تفاقم نقص إمدادات الطاقة في أوروبا، ومن المرجح أن يعاني المستهلكون في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية، من التقلبات الناتجة في أسواق الطاقة ومن ارتفاع أسعارها".تصريحات المندوب الصيني الدائم في الأمم المتحدة جاءت خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، والتي أكد فيها أن "التسريبات ما زالت مستمرة والتأثيرات على طرق الشحن والبيئة البيئية للمياه المعنية ما زالت مستمرة ".وتسببت هجمات متزامنة على خطي الأنابيب، يوم الاثنين الماضي، في انخفاض الضغط وتسريبات في بحر البلطيق.وفيما قالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبين للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، أكد مكتب المدعي العام الروسي يوم الأربعاء أنه يحقق في انفجارات خط الأنابيب كأعمال إرهاب دولي.طالع أيضا: ناريشكين: لدى موسكو أدلة على تورط الغرب في تفجيرات "نورد ستريم"
https://sputnikarabic.ae/20220929/رصد-مروحية-أمريكية-في-منطقة-الحادث-على-نورد-ستريم-1068378550.html
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الصين, أخبار روسيا اليوم
الصين, أخبار روسيا اليوم

مندوب الصين بالأمم المتحدة: نشعر بالقلق بسبب تعطل نورد استريم ونتوقع اضطرابات في سوق الطاقة العالمية

09:26 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZنورد ستريم - التيار الشمالي
نورد ستريم - التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
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أكد مندوب الصين الدائم بالأمم المتحدة، قنغ شوانغ، أن أعطال نورد استريم ستتسبب في اضطرابات وتقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "جلوبال شينا ديلي" أكد شوانغ أن الصين تشعر بالقلق إزاء تعطل خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 ، مؤكدا أن هذا الأمر أدى إلى تفاقم نقص إمدادات الطاقة في أوروبا، متوقعا أن يتسبب ذلك في تقلبات أسواق الطاقة إلى جانب ارتفاع الأسعار.
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وقال: "أدى التعطيل المادي لخط الأنابيب، نتيجة للتسريبات، إلى تفاقم نقص إمدادات الطاقة في أوروبا، ومن المرجح أن يعاني المستهلكون في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية، من التقلبات الناتجة في أسواق الطاقة ومن ارتفاع أسعارها".
تصريحات المندوب الصيني الدائم في الأمم المتحدة جاءت خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، والتي أكد فيها أن "التسريبات ما زالت مستمرة والتأثيرات على طرق الشحن والبيئة البيئية للمياه المعنية ما زالت مستمرة ".

كما قال المسؤول الصيني إن بكين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على أمن البنية التحتية العابرة للحدود.

وتسببت هجمات متزامنة على خطي الأنابيب، يوم الاثنين الماضي، في انخفاض الضغط وتسريبات في بحر البلطيق.
وفيما قالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبين للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، أكد مكتب المدعي العام الروسي يوم الأربعاء أنه يحقق في انفجارات خط الأنابيب كأعمال إرهاب دولي.
طالع أيضا: ناريشكين: لدى موسكو أدلة على تورط الغرب في تفجيرات "نورد ستريم"
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