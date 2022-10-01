https://sputnikarabic.ae/20221001/نصر-الله-الولايات-المتحدة-لا-تريد-أن-تقاتل-روسيا-بالأمريكيين-بل-بالأوكرانيين-والأوروبيين-1068481900.html
نصر الله: الولايات المتحدة لا تريد أن تقاتل روسيا بالأمريكيين بل بالأوكرانيين والأوروبيين
نصر الله: الولايات المتحدة لا تريد أن تقاتل روسيا بالأمريكيين بل بالأوكرانيين والأوروبيين
قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن الولايات المتحدة لا تريد أن تقاتل روسيا بالأمريكيين بل بالأوكرانيين والأوروبيين، معتبرا أن "الحدث... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T15:40+0000
2022-10-01T15:40+0000
2022-10-01T15:40+0000
لبنان
روسيا
أخبار حزب الله
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جاء ذلك في كلمة له بمناسبة الاحتفال بتكريم رجل الدين الراحل محمد علي الأمين في بلدة شقرا جنوبي لبنان، على ما نقل موقع "العهد الإخباري"، وقناة "الميادين".وقال نصر الله: "أمريكا لا تريد أن تقاتل روسيا بالأمريكيين بل بالأوكرانيين ومن ثم الأوروبيين".واعتبر الأمين العام لـ "حزب الله" أن "الحدث الروسي الأوكراني لم يعد حدثاً إقليمياً بل تطور دولي يمكن أن يغير وجه العالم".وتابع: "هو منذ البداية حدث دولي ولكن مع التطورات الأخيرة، وما حدث أمس يوم الجمعة، وتداعيات الموقف الروسي والمواقف الأمريكية والأوروبية وحلف الناتو والانقسامات الدولية، جعلنا أمام تطور دولي كبير وهائل، سيترك انعكاسه على كل العالم".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري؛ حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.وأكد قادة الجمهوريتين والمقاطعتين، أن الانضمام إلى روسيا يعد قرارا تاريخيا وضروريا، من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, روسيا, أخبار حزب الله
لبنان, روسيا, أخبار حزب الله
نصر الله: الولايات المتحدة لا تريد أن تقاتل روسيا بالأمريكيين بل بالأوكرانيين والأوروبيين
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قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن الولايات المتحدة لا تريد أن تقاتل روسيا بالأمريكيين بل بالأوكرانيين والأوروبيين، معتبرا أن "الحدث الروسي الأوكراني" تطور دولي "هائل" يمكن أن يغير وجه العالم.
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة الاحتفال بتكريم رجل الدين الراحل محمد علي الأمين في بلدة شقرا جنوبي لبنان، على ما نقل موقع
"العهد الإخباري"، وقناة
"الميادين".
وقال نصر الله: "أمريكا لا تريد أن تقاتل روسيا بالأمريكيين بل بالأوكرانيين ومن ثم الأوروبيين".
واعتبر الأمين العام لـ "حزب الله" أن "الحدث الروسي الأوكراني لم يعد حدثاً إقليمياً بل تطور دولي يمكن أن يغير وجه العالم".
وتابع: "هو منذ البداية حدث دولي ولكن مع التطورات الأخيرة، وما حدث أمس يوم الجمعة، وتداعيات الموقف الروسي والمواقف الأمريكية والأوروبية وحلف الناتو والانقسامات الدولية، جعلنا أمام تطور دولي كبير وهائل، سيترك انعكاسه على كل العالم".
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، أمس الجمعة، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.
وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري؛ حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.
وأكد قادة الجمهوريتين والمقاطعتين، أن الانضمام إلى روسيا يعد قرارا تاريخيا وضروريا، من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا.