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نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا
نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا
أعلنت وزارة خارجية نيكاراغوا، صباح اليوم السبت، قطعها الفوري للعلاقات الدبلوماسية مع هولندا بسبب "تدخل المملكة في الشؤون الداخلية للبلاد". 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T05:28+0000
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وأصدرت وزارة الخارجية في نيكاراغوا بيانا جاء فيه: "وزارة الخارجية لحكومة المصالحة والوحدة الوطنية في نيكاراغوا، فيما يتعلق بالموقف التدخلي والاستعماري الجديد لمملكة هولندا، الذي أهان ولا يزال يهين الأسر النيكاراغوية بالتهديد وإلغاء الأشغال العامة مثل المستشفيات في مجتمعات السكان الأصليين والأفارقة، تبلغ حكومة هذا البلد بقرارها إنهاء العلاقات الدبلوماسية على الفور مع هولندا".
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نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا

05:28 GMT 01.10.2022
CC0 / Pixabay / هولندا
هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
CC0 / Pixabay /
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أعلنت وزارة خارجية نيكاراغوا، صباح اليوم السبت، قطعها الفوري للعلاقات الدبلوماسية مع هولندا بسبب "تدخل المملكة في الشؤون الداخلية للبلاد".
وأصدرت وزارة الخارجية في نيكاراغوا بيانا جاء فيه: "وزارة الخارجية لحكومة المصالحة والوحدة الوطنية في نيكاراغوا، فيما يتعلق بالموقف التدخلي والاستعماري الجديد لمملكة هولندا، الذي أهان ولا يزال يهين الأسر النيكاراغوية بالتهديد وإلغاء الأشغال العامة مثل المستشفيات في مجتمعات السكان الأصليين والأفارقة، تبلغ حكومة هذا البلد بقرارها إنهاء العلاقات الدبلوماسية على الفور مع هولندا".
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