https://sputnikarabic.ae/20221001/نيكاراغوا-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-هولندا-1068464459.html
نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا
نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا
أعلنت وزارة خارجية نيكاراغوا، صباح اليوم السبت، قطعها الفوري للعلاقات الدبلوماسية مع هولندا بسبب "تدخل المملكة في الشؤون الداخلية للبلاد". 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T05:28+0000
2022-10-01T05:28+0000
2022-10-01T05:28+0000
العالم
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وأصدرت وزارة الخارجية في نيكاراغوا بيانا جاء فيه: "وزارة الخارجية لحكومة المصالحة والوحدة الوطنية في نيكاراغوا، فيما يتعلق بالموقف التدخلي والاستعماري الجديد لمملكة هولندا، الذي أهان ولا يزال يهين الأسر النيكاراغوية بالتهديد وإلغاء الأشغال العامة مثل المستشفيات في مجتمعات السكان الأصليين والأفارقة، تبلغ حكومة هذا البلد بقرارها إنهاء العلاقات الدبلوماسية على الفور مع هولندا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا
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أعلنت وزارة خارجية نيكاراغوا، صباح اليوم السبت، قطعها الفوري للعلاقات الدبلوماسية مع هولندا بسبب "تدخل المملكة في الشؤون الداخلية للبلاد".
وأصدرت وزارة الخارجية في نيكاراغوا بيانا جاء فيه: "وزارة الخارجية لحكومة المصالحة والوحدة الوطنية في نيكاراغوا، فيما يتعلق بالموقف التدخلي والاستعماري الجديد لمملكة هولندا، الذي أهان ولا يزال يهين الأسر النيكاراغوية بالتهديد وإلغاء الأشغال العامة مثل المستشفيات في مجتمعات السكان الأصليين والأفارقة، تبلغ حكومة هذا البلد بقرارها إنهاء العلاقات الدبلوماسية على الفور مع هولندا".