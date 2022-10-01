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https://sputnikarabic.ae/20221001/هل-تنقذ-الكرة-السياسية-اليمن-من-خطر-المجاعة-1068472894.html
هل تنقذ الكرة السياسية اليمن من خطر المجاعة
هل تنقذ الكرة السياسية اليمن من خطر المجاعة
كرة تجمع الشعـوب أحيانا وتفرقها أحيانا أخرى، وجماهير تتنقل من أقصى الغرب إلى الشرق لتشجع فريقها المفضل في مباريات كأس العالم لهذه السنة. وشعوب أخرى تتضوّر جوعا... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T11:36+0000
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راديو
صدى الحياة
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هل تنقذ الكرة السياسية اليمن من خطر المجاعة
هل تنقذ الكرة السياسية اليمن من خطر المجاعة
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة"، عن الوضع الإنساني في اليمن وما يعانيه هذا الشعب العربي من مجاعة وفقر وسوء تغذية وعطش في ظل الظروف الراهنة لما يعيشه العالم.حول هذا الموضوع، قال الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، الدكتور فارس البيل لـ"صدى الحياة":وأضاف:التفاصيل في الملف الصوتي...
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راديو, صدى الحياة, аудио
راديو, صدى الحياة, аудио

هل تنقذ الكرة السياسية اليمن من خطر المجاعة

11:36 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 11:45 GMT 01.10.2022)
هل تنقذ الكرة السياسية اليمن من خطر المجاعة
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
كرة تجمع الشعـوب أحيانا وتفرقها أحيانا أخرى، وجماهير تتنقل من أقصى الغرب إلى الشرق لتشجع فريقها المفضل في مباريات كأس العالم لهذه السنة. وشعوب أخرى تتضوّر جوعا وعطشا وفقرا وألما، فلا كرة تروي عطشها ولا حكما يحكم بينها بالعدل في تقسيم الغذاء بينها، هل تنقذ الكرة السياسية اليمن من خطر المجاعة؟
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة"، عن الوضع الإنساني في اليمن وما يعانيه هذا الشعب العربي من مجاعة وفقر وسوء تغذية وعطش في ظل الظروف الراهنة لما يعيشه العالم.
حول هذا الموضوع، قال الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، الدكتور فارس البيل لـ"صدى الحياة":

"إنّ اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم ومازالت الحرب قائمة، ولا يبدو أن هنالك آفاق قريبة للوصول إلى حالة من السلام، وكلما طال أمد الحرب كلما زادت المعاناة وحالة الانهيار في الاقتصاد، فالاقتصاد اليمني هو اقتصاد هشّ وضعيف حتى قبل حدوث الحرب، ففي أغلبه كان يعتمد على الزراعة، الفجوة الاقتصادية في اليمن بحسب تقارير دولية تصل إلى اكثر من 65 مليار دولار، وجهات تابعة للأمم المتحدة أعلنت أن إعادة إعمار اليمن تحتاج تقريبا إلى نحو 25 مليار دولار، وفي تقديري إعادة الإعمار قد تكون بحاجة لأقل من هذا الرقم".

وأضاف:

"أتصوّر أن الإشكالية الأساسية هي أن انهيار المؤسسات الاقتصادية يعتبر المشكلة الأخطر، ولم يعد لدى الاقتصاد اليمني قدرة على استيعاب هذه المساعدات، فبوجود الفساد هناك الكثير من المساعدات من بعض البرامج التابعة للأمم المتحدة لا تصل إلى الجهات المعنية، فهناك حالات فساد كثيرة وبالتالي كل المجهودات التي تبذل لسد هذه الفجوة وإنقاذ الشعب من الكارثة الإنسانية للأسف لا تصل إلى المستفيدين بشكل كامل".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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