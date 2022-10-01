https://sputnikarabic.ae/20221001/هل-يخدم-تخريب-خطوط-الغاز-قضية-روسيا-1068479364.html

هل يخدم تخريب خطوط الغاز قضية روسيا

هل يخدم تخريب خطوط الغاز قضية روسيا

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الجمعة، العمل التخريبي الموجه لخطوط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق "التيار الشمالي" بأنه... 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T14:39+0000

2022-10-01T14:39+0000

2022-10-01T14:39+0000

راديو

مساحة حرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1068478645_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_cdc70858e2e755f79963931a5ac43b19.png

هل يخدم تخريب خطوط الغاز قضية روسيا هل يخدم تخريب خطوط الغاز قضية روسيا

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الجمعة، إن "موردي الغاز الأمريكيين مستفيدون من تعطل خطوط أنابيب نورد ستريم"، وقال إنه "من وجهة نظر سياسية فإن الخط الأخير نورد ستريم -2 الذي يضمن استقلال الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة قد تم تعطيله".وأوضح المسؤول أن "الاتحاد الأوروبي كان يدعم المشروع، كما أن روسيا لن تضر بخط الأنابيب الذي استثمرت فيه أموالا طائلة، وليس من المنطقي أن تدمر روسيا مشروعي السيل الشمالي بأيديها"، معتبرا أن "إجراءات تدمير خط أنابيب الغاز تخريب متعمد"، ولا يمكن أن تكون من تخطيط "إرهابيين بسطاء".وأكد نيبينزيا، أن بإمكان روسيا وألمانيا والدنمارك والسويد إجراء تحقيق في التخريب الذي طال خطوط "نورد ستريم"، مشددا على أن "أي تحقيق دون روسيا سيثير الشكوك حول موضوعيته".وأوضح الخبير أن "تأثير التخريب على السوق العالمي تأثير مستقبلي، لكن التأثير اللحظي المباشر محدود لأن روسيا كانت أوقفت ضخ الغاز بالفعل، إلا أن أوروبا لن تجد على المدى البعيد بدائل للغاز الروسي، ولو بعد عشرين عاما، وهذا سينعكس على أسعار الطاقة، وستكون أوروبا الخاسر الأكبر لاعتمادها على امدادات الغاز الروسي بنسبة 45 في المئة، ومن غير الوارد أن يحل أحد محل روسيا، لكن قد تستفيد الدول المنتجة للغاز السائل مثل الولايات المتحدة وقطر والجزائر إلا أنها لن تستطيع تعويض الإمدادات الروسية الهائلة، وهذا هو السبب الرئيس وراء الارتفاع المتزايد لأسعار الغاز".وأشار النحاس إلى أن "المجتمع الدولي مسؤول عن حماية المشروعات الدولية، لكن المجتمع الدولي غير قادر على اتخاذ قرارات في هذا الخصوص، وربما تشهد الفترة المقبلة انهيار للمنظمات الدولية بعد تجميد دورها".ولفت عازار إلى أن "أوروبا لديها تفسخات على المستوى السياسي، وتعيش حالة تذبذب هائل، وأي صياغة للأمن الأوروبي دون روسيا هي وهم كبير، خاصة بعد أن حققت روسيا أهدافها من العملية في أوكرانيا بعد انضمام المناطق المحررة، وبالتالي بدأ التبدل في منظومة الأمن، واتسعت السيطرة للواقع الروسي، وعلى الجميع أن يعيد حساباته".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

راديو, مساحة حرة, аудио