https://sputnikarabic.ae/20221001/واشنطن-تعرب-عن-قلقها-لعدم-إحراز-تقدم-في-تمديد-الهدنة-باليمن-1068493750.html

واشنطن تعرب عن قلقها لعدم إحراز تقدم في تمديد الهدنة باليمن

واشنطن تعرب عن قلقها لعدم إحراز تقدم في تمديد الهدنة باليمن

أعربت السفارة الأمريكية في اليمن، عن قلقها لعدم إحراز تقدم حول تمديد الهدنة في اليمن بين جماعة "أنصار الله" والحكومة المينية المعترف بها دوليا، والتي تنتهي غدا... 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T21:40+0000

2022-10-01T21:40+0000

2022-10-01T21:40+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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وقال السفير الأمريكي ستيفن فاجن في بيان مقتضب نشره حساب السفارة على تويتر مساء اليوم السبت: "إنني قلق من عدم إحراز تقدم في تأمين تمديد الهدنة".وأضاف فاجن: "أدعو الأطراف إلى عدم تبديد تقدم الأشهر الستة الماضية وإعطاء الأولوية للشعب اليمني بقبول تمديد الهدنة وتوسيعها".ويأتي البيان الأمريكي عقب وقت قصير من إعلان "أنصار الله"، وصول تفاهمات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، محملة التحالف العربي المسؤولية.وقال الوفد المفاوض التابع لـ "أنصار الله" في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن ذلك يأتي على خلفية رفض الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تأمين رواتب الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها.وأضاف: "مطالب الوفد كانت المساواة بين الموظفين اليمنيين، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، في صرف المرتبات دون تمييز بين محافظة وأخرى وحق الموظفين في استيفاء رواتبهم وتكون من الإيرادات السيادية وفي مقدمتها النفط الخام والغاز باعتباره المورد الرئيس الذي تعتمد عليه فاتورة المرتبات حتى من قبل الحرب".وحمّل الوفد المفاوض في "أنصار الله"، التحالف العربي "مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني"، على حد تعبيره.يأتي ذلك قبل يوم واحد من انتهاء الهدنة المستمرة في اليمن منذ 6 أشهر، في وقت تجري الأمم المتحدة تحركات مكثفة لتمديد الهدنة في ظل اشتراط "أنصار الله"، دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات النفط والغاز المنتج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، في حين يصر مجلس القيادة الرئاسي اليمني على دفع الرواتب من عائدات دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن.وفي الثاني من أغسطس/ آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221001/أنصار-الله-تعلن-وصول-تفاهمات-تمديد-هدنة-الأمم-المتحدة-في-اليمن-إلى-طريق-مسدود-1068490644.html

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