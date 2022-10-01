https://sputnikarabic.ae/20221001/واشنطن-تعلق-على-إعلان-كييف-تقدمها-بطلب-عاجل-للانضمام-إلى-الناتو-1068465069.html

واشنطن تعلق على إعلان كييف تقدمها بطلب عاجل للانضمام إلى الناتو

واشنطن تعلق على إعلان كييف تقدمها بطلب عاجل للانضمام إلى الناتو

علقت الولايات المتحدة الأمريكية على إعلان أوكرانيا تقدمها بطلب عاجل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T06:53+0000

2022-10-01T06:53+0000

2022-10-01T06:53+0000

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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء الجمعة، إن واشنطن تعتقد أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الناتو يجب أن "تتم في وقت مختلف".وأضاف أن "الولايات المتحدة كانت واضحة منذ عقود أننا ندعم سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي".وأكد أن "أي قرار بشأن الحصول على عضوية الناتو يكون بين أعضاء الحلف الـ 30 والدول التي تطمح للانضمام إليه".وتابع: "في الوقت الحالي، وجهة نظرنا هي أن أفضل طريقة بالنسبة لنا لدعم أوكرانيا هي الدعم العملي على الأرض".وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن، أمس الجمعة، أن بلاده تقدمت بطلب عاجل للانضمام إلى حلف الناتو.وردا على طلب كييف، قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن "أبواب الناتو لا تزال مفتوحة. لقد أظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة، يتخذ جميع الحلفاء الثلاثين قرار العضوية بالإجماع".وأكد ستولتنبرغ أن "هدف الناتو الحالي هو تقديم مساعدة عاجلة لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها"، معتبراً أنه "في الوقت الحالي هذه هي المهمة الرئيسية للحلف".يذكر أن البرلمان الأوكراني كان قد قام في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 بتعديل قانونين، متخليا عن حالة الدولة المحايدة. في فبراير/ شباط 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، حددت مسار البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع الشريك الخاص بالبرنامج المعزز لحلف "الناتو".

https://sputnikarabic.ae/20220930/أوكرانيا-تتقدم-بطلب-للحصول-على-عضوية-الناتو-بآلية-مستعجلة-1068447415.html

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