https://sputnikarabic.ae/20221001/وزارة-الأمن-الإيرانية-تعلن-القبض-على-49-شخصا-من-المنافقين-الذين-ينشرون-أخبارا-مزيفة-1068466702.html
وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على 49 شخصا من "المنافقين الذين ينشرون أخبارا مزيفة"
وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على 49 شخصا من "المنافقين الذين ينشرون أخبارا مزيفة"
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية إلقاءها القبض على 49 شخصا، قالت إنهم كانوا ينشرون أخبارا مزيفة ويثيرون الشغب. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T08:29+0000
2022-10-01T08:29+0000
2022-10-01T08:29+0000
أخبار إيران
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ووفقا لبيان نشرته وكالة إرنا، أكدت وزارة الأمن الإيرانية أن الاضطرابات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة في بعض أنحاء البلاد، سببها مثيرو الشغب وناشرو الأخبار المزيفة.وقال البيان: "ألقت وزارة الأمن القبض خلال الأيام الماضية على 49 شخصا من عناصر زمرة المنافقين الإرهابية كانوا يقومون بنشر أخبار مزيفة تحرض مثيري الشغب".وفي سياق متصل أشار بيان وزارة الأمن الإيرانية إلى "اعتقال 77 من عناصر الجماعات الإرهابية في كردستان، بينهم مرتزقة الجماعات التابعة للكيان الصهيوني المعروفة باسم كومله ودمكرات، وباك، وبيجاك وعدد من الكوادر رفيعة المستوى في هذه الجماعات، الذين كانوا يتآمرون ضد ابناء كردستان الأبرياء على جانبي الحدود الغربية للبلاد".طالع أيضا: إيران تعلن اعتقال 9 أجانب شاركوا في احتجاجات عقب وفاة مهسا أميني
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أخبار إيران
وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على 49 شخصا من "المنافقين الذين ينشرون أخبارا مزيفة"
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية إلقاءها القبض على 49 شخصا، قالت إنهم كانوا ينشرون أخبارا مزيفة ويثيرون الشغب.
ووفقا لبيان نشرته
وكالة إرنا، أكدت وزارة الأمن الإيرانية أن الاضطرابات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة في بعض أنحاء البلاد، سببها مثيرو الشغب وناشرو الأخبار المزيفة.
وقال البيان: "ألقت وزارة الأمن القبض خلال
الأيام الماضية على 49 شخصا من عناصر زمرة المنافقين الإرهابية كانوا يقومون بنشر أخبار مزيفة تحرض مثيري الشغب".
وعن التهم التي تم توجيهها إلى هؤلاء، أوضح البيان أنهم كانوا يقومون بـ"تنظيم الإرهاب والتدمير، وتوجيه الشعارات، والتواجد المباشر في مواقع الاضطرابات في الشوارع وتدمير الممتلكات العامة، وتوفير المعدات المختلفة لمواجهة رجال الأمن وتوفير المواد الحارقة والمتفجرة لإشعال النيران في الأماكن والسيارات العامة والخاصة وذلك بناء على أوامر الإرهابيين المقيمين في ألبانيا".
وفي سياق متصل أشار بيان وزارة الأمن الإيرانية إلى "اعتقال 77 من عناصر الجماعات الإرهابية في كردستان، بينهم مرتزقة الجماعات التابعة للكيان الصهيوني المعروفة باسم كومله ودمكرات، وباك، وبيجاك وعدد من الكوادر رفيعة المستوى
في هذه الجماعات، الذين كانوا يتآمرون ضد ابناء كردستان الأبرياء على جانبي الحدود الغربية للبلاد".